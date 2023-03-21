СК возбудил дело против блогера-миллионника Митрошиной после продажи курсов по продвижению на миллионы

Блогер-миллионник Александра Митрошина заинтересовала СК РФ. В отношении нее возбуждено уголовное дело по обвинению в неуплате налогов на сумму более 120 млн рублей. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба ведомства.

Следствие считает, что Митрошина с октября 2020 года по май 2022-го как ИП применяла упрощенную систему налогообложения. Она получала доход от оказания услуг по реализации курсов по образованию в существенно большем размере, чем допустимый лимит. Она не переходила на общую систему налогообложения, чтобы не платить НДС и НДФЛ — для этого и использовались аффилированные и контролируемые ею ИП.

«Таким образом со своего расчетного счета в целях сокрытия дохода организовала поступление денежных средств от предпринимательской деятельности напрямую на вышеуказанные ИП. Тем самым Александра Митрошина уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 120 млн рублей», — решили в СК РФ.

Расследуется уголовное дело по части 2 статьи 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица). По месту прописки Александры Митрошиной прошли обыски, а также у иных лиц, которые могут быть причастны к этой деятельности.

Кто такая блогер Александра Митрошина?

Александре Митрошиной 28 лет. Она имеет многомиллионную аудиторию, продает курсы по продажам в соцсетях и организует форумы с тренингами. Предстоящий запланирован на 1 апреля в Дубае.

В аккаунте Митрошиной во «ВКонтакте» говорится, что она «мать российского инфобизнеса и блогинга». В постах на странице рассказывается о том, как эффективно продавать товары и услуги в соцсетях, «создавать мощную онлайн-бизнес-структуру и при этом успевать жить».