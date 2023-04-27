Конец марафона желаний. Блогер Елена Блиновская задержана по делу о неуплате налогов

СК Москвы возбудил уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере в отношении блогера Елены Блиновской. Она задержана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 27 апреля.

«Елена Блиновская задержана сотрудниками правоохранительных органов при попытке пересечь границу Российской Федерации на ранее арендованном ею автомобиле, вместе с тем у нее имелись авиабилеты для вылета в иное государство», — говорится в сообщении.

Дело возбуждено после проверки, которую провело столичное УФНС. По версии следствия, с 2019 по 2021 годы Блиновская не уплатила в казну свыше 918 млн рублей. Она якобы использовала схему «дробления» бизнеса и занижала полученные доходы, а для «придания видимости правомерного владения» легализовала деньги «путём совершения финансовых операций».

«Сегодня в рамках уголовного дела при оперативном сопровождении ГУЭБ и ПК МВД России и УФСБ по Москве и Московской области проводятся следственные действия. Также в рамках уголовного дела в офисе и по месту проживания подозреваемой проводятся обыски», — добавляют в СК.



Статьи, по которым возбуждено дело, — 198, часть 2, и 174.1, пункт «б» части 4, УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

