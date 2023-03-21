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    Видео: СК пришел в гости к блогеру Александре Митрошиной, но нашел лишь голые стены

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    Обыски по месту прописки блогера Александры Митрошиной провели сотрудники СК по городу Москве. Но нашли лишь престижный дом и голые стены.

    Как сообщает пресс-служба СК РФ 21 марта, в отношении интернет-предпринимательницы возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов с физического лица». «Фонтанка» писала, что речь идет о сумме в 120 млн рублей.

    пресс-служба СК РФ

    В поисках потраченных миллионов пользователей следователи пришли в квартиру Митрошиной, но там не было не только её (блогер уже год живет в Дубае, о чем рассказывала в своих соцсетях), но и вообще ничего, кроме стен.

    Тем не менее следствие планирует установить и другие экономические преступления, к которым Митрошина может быть причастна.

    В марте обвинения по уклонению от уплаты налогов на сумму более 311 миллионов рублей предъявили фитнес-блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной). Она продавала фитнес-марафоны своим миллионам подписчиков. Суд запретил ей пользоваться интернетом.

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    БлогерУплата налоговНеуплата налоговУголовное делоОбыск
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