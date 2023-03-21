Видео: СК пришел в гости к блогеру Александре Митрошиной, но нашел лишь голые стены

Обыски по месту прописки блогера Александры Митрошиной провели сотрудники СК по городу Москве. Но нашли лишь престижный дом и голые стены.
Как сообщает пресс-служба СК РФ 21 марта, в отношении интернет-предпринимательницы возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов с физического лица». «Фонтанка» писала, что речь идет о сумме в 120 млн рублей.
пресс-служба СК РФ
В поисках потраченных миллионов пользователей следователи пришли в квартиру Митрошиной, но там не было не только её (блогер уже год живет в Дубае, о чем рассказывала в своих соцсетях), но и вообще ничего, кроме стен.
Тем не менее следствие планирует установить и другие экономические преступления, к которым Митрошина может быть причастна.