«Некоторые налоги были недоплачены». Блогер Митрошина впервые прокомментировала свои долги перед налоговой

Блогер Александра Митрошина полностью погасила долг перед налоговой. Об этом она рассказала во время онлайн пресс-конференции 3 мая.
Во время общения с журналистами Митрошина предоставила скриншот выплаты последних 9 млн рублей долга. Вся погашенная задолженность, по словам блогера, составила 127 млн рублей.
«Да, я ошиблась. Не уделила должного внимания бухгалтерской отчетности, — отметила Митрошина. — Некоторые налоги были недоплачены».
Налоговая проверка в отношении Митрошиной была начата в апреле 2022 года, затем в отношении неё возбудили дело по статье «Уклонение от уплаты налогов с физического лица». СК проводил обыски в московской квартире блогера, но нашёл лишь голые стены. Сейчас Александра Митрошина проживает в Дубае.