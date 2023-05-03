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    «Некоторые налоги были недоплачены». Блогер Митрошина впервые прокомментировала свои долги перед налоговой

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    Блогер Александра Митрошина полностью погасила долг перед налоговой. Об этом она рассказала во время онлайн пресс-конференции 3 мая.

    Фото: кадр из видео / Alexandra Mitroshina / YouTube
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    Во время общения с журналистами Митрошина предоставила скриншот выплаты последних 9 млн рублей долга. Вся погашенная задолженность, по словам блогера, составила 127 млн рублей.

    «Да, я ошиблась. Не уделила должного внимания бухгалтерской отчетности, — отметила Митрошина. — Некоторые налоги были недоплачены».

    Налоговая проверка в отношении Митрошиной была начата в апреле 2022 года, затем в отношении неё возбудили дело по статье «Уклонение от уплаты налогов с физического лица». СК проводил обыски в московской квартире блогера, но нашёл лишь голые стены. Сейчас Александра Митрошина проживает в Дубае.

    Фото: кадр из видео / Alexandra Mitroshina / YouTube

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