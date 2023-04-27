Блогеры и налоги. Почему взялись за инфобизнес и кто может стать следующим

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Мы предупреждали, что так будет», — заключила Мизулина на XII Форуме безопасного интернета. Проверки блогеров, зарабатывающих на инфопродуктах, инициирует Лига безопасного Интернета. По мнению экспертов, они могут переводить прибыль от предпринимательской деятельности на других лиц, дробить бизнес, регистрировать сразу несколько ИП и использовать специальные налоговые режимы, чтобы платить меньше налогов.

Блогеры «ничего не стесняются», получают «колоссальные доходы» и сами «дают факты следствию и налоговой службе для проверок», подчеркнула Мизулина и задалась вопросом, сколько в России таких инфобизнесменов-уклонистов. По данным Baza, Федеральная налоговая служба недавно создала специальный отдел, который проверяет всех блогеров с доходом более 50 млн рублей в год. По-видимому, первые уголовные дела — это только начало.

Рынок инфобизнеса Целиком рынок инфобизнеса оценить довольно сложно. По большому счету, к нему относятся любые образовательные и консультационные услуги в интернете — не только марафоны желаний, мотивационные коуч-сессии, курсы по раскрытию женской энергии и заработку в социальных сетях. Это и онлайн-школы по веб-дизайну и программированию, и курсы по тренировкам и правильному питанию, и всевозможные подборки товаров по уходу за собой.

По подсчетам агентства Smart Ranking и платформы GetCourse, суммарная выручка ста крупнейших игроков в инфобизнесе выросла на 56% за год, сообщал РБК. В период с января по март 2022 года на платформах заработали 24,8 млрд рублей — и это после признания деятельности Meta* экстремистской. 22% инфопродуктов специализировались на обучении новым профессиям, 21% — на развитии бизнеса, 15% — на саморазвитии, 11% — на инвестициях и финансах, 10% — на красоте, 8% — на здоровье и спорте, 7% — на эзотерике.

Главная проблема, кроме того, что почти десятая часть рынка ориентирована на эзотерику, — курсы не проходят ничью редактуру. Грубо говоря, марафон может открыть кто угодно, назвавший себя экспертом в какой-либо области. Стоит чуть повозиться в какой-нибудь дизайн-программе и сделать книжицу с подборкой масок для лица — и вы на рынке инфобизнеса. Одно дело, когда это безобидные вебинары по заработку миллиона миллионов, другое — когда блогер без соответствующего образования составляет, к примеру, программы тренировок и диеты, которые уже могут навредить.

Облавы на блогеров Первой под раздачу попала Лерчек. В начале марта блогер-миллионник Валерия Чекалина и ее муж Артём стали фигурантами уголовного дела по части 2 статьи 198, части 5 статьи 33 (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица). По данным следствия, блогер применяла упрощенную систему налогообложения, но за фитнес-марафоны получала существенно больше допустимых 150 миллионов.

Долгов у Лерчек насчитали более 300 миллионов рублей. В коттедже блогеров при обыске нашли 8 килограммов золота, которые, по словам Артема Чекалина, ему выдал банк взамен денег.

На 19 апреля Лерчек и ее муж все еще не возместили ущерб после истории с налогами, их счета арестованы. Мосгорсуд отклонил жалобу блогеров, которые просили разрешить им пользоваться интернетом и общаться по телефону с родственниками и коллегами по бизнесу. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Успеть добежать до Белоруссии. Кто такая Елена Блиновская и почему провалился ее новый марафон Второй на очереди оказалась Александра Митрошина. В отношении нее возбудили уголовное дело по обвинению в неуплате налогов на сумму более 120 млн рублей. По версии СК, Митрошина с октября 2020-го по май 2022 года продавала курсы в соцсетях и пользовалась упрощенной системой налогообложения, но получила с них сумму, превышающую лимит, и не стала переходить на общую систему, а также использовала аффилированные и контролируемые ИП.

Еще в июне Александра Митрошина писала о том, что налоговая обвинила ее в неуплате налогов на 200 млн рублей, хотя, по ее словам, она всегда работала честно и вбелую. Сегодня телеграм-каналы и СМИ со ссылкой на источники сообщают, что Митрошина долг в 120 миллионов, в отличие от коллег по цеху, выплатила. Утром в четверг налоговая кара настигла и автора марафонов желаний Елену Блиновскую. Ее задержали в Белоруссии при попытке пересечь границу РФ на арендованном автомобиле. Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов и легализации и отмывании денежных средств в особо крупном размере: Блиновская не донесла до налоговой почти миллиард рублей.

Кто может стать следующим Тремя делами Лига безопасного интернета и СК вряд ли ограничатся: дело пахнет не показательной поркой, а массовыми проверками и возможными задержаниями лидеров инфорынка. После случая с Лерчек Мизулина пообещала проверить еще двух блогеров — Елену Блиновскую, судьба которой уже известна, и Оксану Самойлову.

Оксана Самойлова, жена рэпера Джигана, создала фитнес-приложение, с помощью которого предлагала девушкам быстро вернуться в форму после родов. В 2015 году месяц подписки стоил 3,7 тысячи рублей, а полгода спустя — 17 тысяч рублей. Администраторы, по словам покупателей, неделями не высылали график питания. Другой продукт Самойловой — курс «Стратегия на миллион». Блогер советовала отказываться от вредных привычек, составлять карту желаний и ежедневно читать аффирмации. Цены на курс составляли от 8 до 119 тысяч рублей. Под угрозу может попасть не только Оксана Самойлова, но и другие крупные блогеры. Как писали «Известия», больше всего за 2022 год заработали Валерия Чекалина (более 1 млрд рублей), Александра Митрошина (650 млн), Аяз Шабудтинов (600 млн), Оксана Самойлова (500 млн), Гоар Аветисян (500 млн), Елена Блиновская (450 млн), Виктория Боня (250 млн), Инна Тлиашинова (200 млн) и Надин Серовски (150 млн).

К примеру, Виктория Боня — автор марафона «Я — женщина-богиня» о том, как стать уверенной, полюбить себя, научиться притягивать деньги, возможности и «ресурсных мужчин» в свою жизнь. Цена — от 8 до 59,9 тысячи рублей. Также в курсах и социальных сетях блогер рассказывает о методах обогащения, обретения внутреннего баланса и фейс-фитнесе. Аяз Шабудтинов — основатель «Like Центра», образовательной компании для тех, кто хочет запустить бизнес и не знает, с чего начать. По статистике центра, в его мероприятиях и курсах уже приняли участие 7 миллионов человек. Надин Серовски — автор курса «Я выбираю себя», где помогает женщинам обрести счастье, и проекта «Делай деньги» по правильным способам заработка. Инна Тлиашинова — психолог, который обещает выявить причину неудач и трансформировать их.

Еще один инфобизнесмен — Гусейн Гасанов, создатель курса «Мышление миллионера». За месяц блогер обещает научить зарабатывать онлайн, цена драгоценных знаний — от 5 до 15 тысяч рублей. В день начала курса части участников пришло сообщение о его завершении, что представители Гасанова списали на технический сбой. В июле 2021 года СМИ сообщали о том, что против блогера могут возбудить уголовное дело о мошенничестве.

* Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.