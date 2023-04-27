РИА Новости: Блогер Митрошина погасила долг по налогам

Интернет-предпринимательница Александра Митрошина, в отношении которой возбуждено уголовное дело о неуплате налогов на 120 миллионов рублей, погасила долг. Об этом 27 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.



«Александра Митрошина погасила задолженность», — сказал собеседник агентства.



В марте московское СУ СК возбудило против Митрошиной уголовное дело после продажи курсов по продвижению. По данным следствия, с октября 2020 года по май 2022-го она использовала упрощенную систему налогообложения как ИП. Её доход превысил допустимый по этой системе, но она отказалась переходить на общую систему налогообложения. Таким образом, она скрыла более 120 миллионов рублей, которые должны были быть использованы как налоги.

