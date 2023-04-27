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    По делу о неуплате налогов допрашивают мужа блогера Елены Блиновской

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    Следователи допрашивают мужа блогера-марафонщицы Елены Блиновской, ранее задержанной по делу о неуплате налогов. Об этом 27 апреля сообщает РИА Новости.

    «В настоящее время супруга допрашивают в качестве свидетеля в рамках расследования уголовного дела», — заявил источник агентства.

    В отношении блогера возбуждено уголовное дело по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки. Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов с физлица на 918 с лишним миллионов рублей (часть 2 статьи 198 УК РФ) и в легализации более 43 миллионов рублей (пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ).

    Блиновскую задержали при попытке пересечь российскую границу на арендованной машине, при себе у неё были авиабилеты в другую страну. В СК показали видеозапись её задержания. На кадрах она стоит рядом с «Мерседесом» в куртке и домашних тапках. В ролике также есть кадры обыска в её доме и гараже, где стоят Lamborghini, Land Rover и несколько мотоциклов.

    В марте обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере предъявили блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), а ее супругу Артему Чекалину — в пособничестве. А затем в отношении обоих возбудили уголовное дело о легализации средств в особо крупном размере — речь идет о сумме, превышающей 130 миллионов рублей. Суд запретил Чекалиным пользоваться интернетом и другими средствами связи. «Фонтанка» рассказывала, как Лерчек прощалась с подписчиками.

    В марте же СК возбудил дело в отношении блогера-миллионника Александры Митрошиной после продажи курсов по продвижению на миллионы. Её обвиняют в неуплате налогов на сумму более 120 млн рублей. СК пришёл в её престижный дом с обыском и нашёл лишь голые стены.

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