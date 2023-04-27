По делу о неуплате налогов допрашивают мужа блогера Елены Блиновской

Следователи допрашивают мужа блогера-марафонщицы Елены Блиновской, ранее задержанной по делу о неуплате налогов. Об этом 27 апреля сообщает РИА Новости.
«В настоящее время супруга допрашивают в качестве свидетеля в рамках расследования уголовного дела», — заявил источник агентства.
В отношении блогера возбуждено уголовное дело по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки. Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов с физлица на 918 с лишним миллионов рублей (часть 2 статьи 198 УК РФ) и в легализации более 43 миллионов рублей (пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ).
Блиновскую задержали при попытке пересечь российскую границу на арендованной машине, при себе у неё были авиабилеты в другую страну. В СК показали видеозапись её задержания. На кадрах она стоит рядом с «Мерседесом» в куртке и домашних тапках. В ролике также есть кадры обыска в её доме и гараже, где стоят Lamborghini, Land Rover и несколько мотоциклов.