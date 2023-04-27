И домашние тапки на ногах. СК показывает задержание Блиновской

Следственный комитет 27 апреля показывает видеозапись задержания блогера-марафонщицы Елены Блиновской.
На кадрах женщина стоит рядом с «Мерседесом» на посту. На ней куртка и домашние тапки. В ролике есть также кадры обыска, видимо, в доме блогерши и в её гараже, где стоят Lamborghini, Land Rover и несколько мотоциклов.
По данным СК, Блиновскую задержали при попытке пересечь российскую границу на арендованной машине. При себе у неё были авиабилеты для вылета в другую страну. Информагентства пишут, что она знала о проверке и пыталась через Белоруссию уехать в одну из европейских стран.
В отношении Блиновской возбуждено уголовное дело по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки. Её обвиняют в уклонении от уплаты налогов с физлица на 918 с лишним миллионов рублей (часть 2 статьи 198 УК РФ) и в легализации более