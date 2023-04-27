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    И домашние тапки на ногах. СК показывает задержание Блиновской

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    Следственный комитет 27 апреля показывает видеозапись задержания блогера-марафонщицы Елены Блиновской.

    Следком

    На кадрах женщина стоит рядом с «Мерседесом» на посту. На ней куртка и домашние тапки. В ролике есть также кадры обыска, видимо, в доме блогерши и в её гараже, где стоят Lamborghini, Land Rover и несколько мотоциклов.

    По данным СК, Блиновскую задержали при попытке пересечь российскую границу на арендованной машине. При себе у неё были авиабилеты для вылета в другую страну. Информагентства пишут, что она знала о проверке и пыталась через Белоруссию уехать в одну из европейских стран.

    В отношении Блиновской возбуждено уголовное дело по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки. Её обвиняют в уклонении от уплаты налогов с физлица на 918 с лишним миллионов рублей (часть 2 статьи 198 УК РФ) и в легализации более 43 миллионов рублей (пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ). В прокуратуре рассказали, как именно она скрывала налоги и легализовала деньги, а также на что их тратила.

    В марте обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере предъявили блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), а ее супругу Артёму Чекалину — в пособничестве. А затем в отношении обоих возбудили уголовное дело о легализации средств в особо крупном размере — речь идет о сумме, превышающей 130 миллионов рублей. Суд запретил Чекалиным пользоваться Интернетом и другими средствами связи. «Фонтанка» рассказывала, как Лерчек прощалась с подписчиками.

    В марте же СК возбудил дело в отношении блогера-миллионника Александры Митрошиной после продажи курсов по продвижению на миллионы. Её обвиняют в неуплате налогов на сумму более 120 млн рублей. СК пришёл в её престижный дом с обыском и нашёл лишь голые стены.

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    Елена БлиновскаяМарафон желанийУклонение от уплаты налоговБлогерБлогеры
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