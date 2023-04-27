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    Ряды сумочек и украшений. Появились новые кадры обысков по делу Блиновской

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    Появились новые кадры обыска в доме блогера Елены Блиновской. Силовики побывали в пёстрой гардеробной.

    Кадры обыска по делу блогера-марафонщицы Елены Блиновской опубликовал 27 апреля интернет-портал «МВД Медиа». На видео показаны техника, дорогие украшения и другие личные вещи.

    Официальный канал информационного интернет-портала «МВД МЕДИА»

    Силовики осмотрели сумки, выставленные ровным рядом в гардеробной. Внимание уделили и многочисленным ящикам в шкафах и тумбах.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что следователи допрашивают мужа блогера, задержанной по делу о неуплате налогов. Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов с физлица на 918 с лишним миллионов рублей (часть 2 статьи 198 УК РФ) и в легализации более 43 миллионов рублей (пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ).

    Блиновскую задержали при попытке пересечь российскую границу на арендованной машине, при себе у неё были авиабилеты в другую страну. В СК показали видеозапись её задержания. В ролике также есть кадры обыска в её доме и гараже, где стоят Lamborghini, Land Rover и несколько мотоциклов.

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