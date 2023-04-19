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    Блогер Лерчек и ее муж все еще не возместили ущерб после истории с налогами. Их счета арестованы

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    Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) и ее муж Артем Чекалин до сих пор не компенсировали ущерб, нанесенный государству уклонением от налогов. Их счета арестованы в пределах суммы недоимки, сообщает 19 апреля пресс-служба столичного управления Следственного комитета РФ. Расследование продолжается — в СК уточняют, что получают заявления пострадавших от действий блогеров.

    Кроме того, Мосгорсуд отклонил жалобу блогеров, которые просили разрешить им пользоваться интернетом и общаться по телефону с родственниками и коллегами по бизнесу. Они отмечали, что блог — их основной источник дохода, а адвокат добавлял, что теперь супруги не смогут вызвать такси, няню, отвести детей в детсад, сходить за продуктами и так далее.

    Лерчека обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 311 миллионов рублей (ее мужа — в пособничестве), а также обоих блогеров — в отмывании суммы свыше 130 миллионов. Суд запретил Чекалиным пользоваться интернетом и другими средствами связи — «Фонтанка» рассказывала, как Лерчек прощалась с подписчиками.

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