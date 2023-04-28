Неправильно желала. Блогера Елену Блиновскую отлучили от Интернета

Пресненский районный суд Москвы определил под домашний арест блогера Елену Блиновскую. Смартфоны, мессенджеры и Интернет в ближайшие два месяца можно вносить в «карту желаний».

Как сообщает прокуратура Москвы 28 апреля, суд удовлетворил ходатайство следствия, просившего ограничить свободу обвиняемой единственным адресом дома в Подмосковье. Вероятно, речь идёт об элитном коттеджном посёлке «Миллениум парк», где силовики провели румтур накануне. Защита настаивала, что Блиновская не пыталась скрыться от правосудия. Об уголовном деле, как заявляют, она не знала, пишет РИА Новости. Запрошенная мера включала в себя запрет на телефонную связь и Интернет, исключение — вызов экстренных служб, полиции, общение со следствием. Запретить просили в том числе съёмку и публикацию контента блогера третьими лицами.

Прощальное сторис появилось в её запрещённой в РФ соцсети накануне вечером. Блиновская, которая, как подсчитало следствие, не донесла в казну почти миллиард рублей, просила денег. Насколько существенно сумели помочь подписчики, неизвестно — через два часа страница с реквизитами была заблокирована.

Официальный канал прокуратуры г. Москвы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Успеть добежать до Белоруссии. Кто такая Елена Блиновская и почему провалился ее новый марафон О задержании автора «Марафона желаний», блогера Елены Блиновской утром 27 апреля сообщил СК.

В отношении нее было возбуждено уголовное дело по двум статьям «уклонение физического лица от уплаты налогов» и «легализация и отмывание денежных средств в особо крупном размере».

У Блиновской, отмечали в МВД, был куплен билет на 27 апреля до Ташкента. СК решил опередить блогера, но о планах следствия как-то она узнала и выехала на машине в сторону границы с Белоруссией. Там её и задержали с двумя мужчинами в салоне и в домашних тапочках.



Официальный канал прокуратуры г. Москвы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Блогеры и налоги. Почему взялись за инфобизнес и кто может стать следующим После этого Елену вернули в Москву и провели у нее обыск. По версии следствия, Блиновская, как индивидуальный предприниматель, платила налог по упрощенной системе. Лимит доходов в таком случае составляет 150 миллионов рублей в год. Однако блогер зарабатывала больше, «дробила» бизнес и переводила деньги подконтрольным фирмам. Таким образом она якобы за 2019-2021 годы недоплатила бюджету 918 млн рублей. По данным прокуратуры, 43 из них она потратила, купив мужу автомобиль, оборудование для компании мужа и товары для фирмы сестры.

