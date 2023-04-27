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    «Рассказать все». Задержанная Елена Блиновская вышла в сторис и попросила денег

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    Блогер Елена Блиновская, задержанная сегодня утром при попытке покинуть Россию, решила выжать из ситуации максимум. На своей странице в соцсети 27 апреля она вышла в сторис и пообещала «рассказать все». Но для этого требовалось перевести на ее счет тысячу рублей — по вшитой ссылке открывалась страница с реквизитами для перечисления денег.

    Впрочем, акция просуществовала недолго — буквально через два часа страницу с реквизитами заблокировали.

    Блогера и автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую задержали в Белоруссии при попытке пересечь границу России. При ней нашли билеты на самолет в другое государство. Ее подозревают в преступлении по ч. 2 ст. 198 «Уклонение физического лица от уплаты налогов» и по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация и отмывание денежных средств в особо крупном размере». По версии следствия, с 2019 по 2021 год Блиновская не уплатила в казну свыше 918 млн рублей.

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