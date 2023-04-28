Блиновская добровольно отдала налоговой «значительную сумму»

Блогер Елена Блиновская перечислила налоговый платеж, ее адвокаты принесли в суд соответствующее поручение. Сумма не раскрывается.

Попытку рассчитаться с налоговой Блиновская предприняла незадолго до заседания 28 апреля, в котором суд определит ей меру пресечения. Следствие просит отправить ее под домашний арест, адвокаты предлагают запрет определенных действий.

На стороне защиты аргументы о признании вины и как раз налоговый платеж. «Защита представила платежное поручение, подтверждающее добровольное перечисление значительной суммы в бюджет», — цитирует адвоката Наталью Сальникову «Коммерсантъ».