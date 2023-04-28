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    Блиновская добровольно отдала налоговой «значительную сумму»

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    Блогер Елена Блиновская перечислила налоговый платеж, ее адвокаты принесли в суд соответствующее поручение. Сумма не раскрывается.

    Попытку рассчитаться с налоговой Блиновская предприняла незадолго до заседания 28 апреля, в котором суд определит ей меру пресечения. Следствие просит отправить ее под домашний арест, адвокаты предлагают запрет определенных действий.

    На стороне защиты аргументы о признании вины и как раз налоговый платеж. «Защита представила платежное поручение, подтверждающее добровольное перечисление значительной суммы в бюджет», — цитирует адвоката Наталью Сальникову «Коммерсантъ».

    Обвинение напоминает, что Блиновскую задержали на белорусской границе. Защита утверждает, что она не сбегала, а просто была в поездке.

    Блиновскую задержали накануне и допросили как обвиняемую по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. В материалах фигурирует сумма в 918 млн рублей, 43 из которых удалось легализовать.

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