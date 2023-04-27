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    ТАСС: Вместе с Блиновской задержали ещё двоих

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    Вместе с блогером Еленой Блиновской на российско-белорусской границе задержаны ещё двое мужчин. Об этом сообщает 27 апреля ТАСС со ссылкой на СК.

    В коттедже Блиновской в подмосковной Истре сегодня проводятся обыски. СК показывал фрагмент видео оттуда, вместе с задержанием. На кадрах — дорогие автомобили (Lamborghini Urus и Range Rover) и несколько мотоциклов.

    По данным источника RT, Блиновская на допросе даёт признательные показания. Для неё, по словам источника, запросят домашний арест или подписку о невыезде.

    Блиновскую задержали при попытке пересечь российскую границу на арендованной машине. Информагентства пишут, что она знала о проверке и, возможно, о возбуждении дела, поэтому пыталась через Белоруссию уехать в одну из европейских стран.

    Дело в отношении Блиновской возбуждено по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. Её обвиняют в уклонении от уплаты налогов с физлица на 918 с лишним миллионов рублей (часть 2 статьи 198 УК РФ) и в легализации более 43 миллионов рублей (пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ). В прокуратуре рассказали, как именно она скрывала налоги и легализовала деньги, а также на что их тратила.

    В марте обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере предъявили блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), а ее супругу Артёму Чекалину — в пособничестве. А затем в отношении обоих возбудили уголовное дело о легализации средств в особо крупном размере — речь идет о сумме, превышающей 130 миллионов рублей. Суд запретил Чекалиным пользоваться Интернетом и другими средствами связи. «Фонтанка» рассказывала, как Лерчек прощалась с подписчиками.

    В марте же СК возбудил дело в отношении блогера-миллионника Александры Митрошиной после продажи курсов по продвижению на миллионы. Её обвиняют в неуплате налогов на сумму более 120 млн рублей. СК пришёл в её престижный дом с обыском и нашёл лишь голые стены.

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    Комментарии 18

    Гость27 Апр 2023 в 11:42
    мужья на час?
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