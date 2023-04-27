ТАСС: Вместе с Блиновской задержали ещё двоих

Вместе с блогером Еленой Блиновской на российско-белорусской границе задержаны ещё двое мужчин. Об этом сообщает 27 апреля ТАСС со ссылкой на СК.



В коттедже Блиновской в подмосковной Истре сегодня проводятся обыски. СК показывал фрагмент видео оттуда, вместе с задержанием. На кадрах — дорогие автомобили (Lamborghini Urus и Range Rover) и несколько мотоциклов.



По данным источника RT, Блиновская на допросе даёт признательные показания. Для неё, по словам источника, запросят домашний арест или подписку о невыезде.

Блиновскую задержали при попытке пересечь российскую границу на арендованной машине. Информагентства пишут, что она знала о проверке и, возможно, о возбуждении дела, поэтому пыталась через Белоруссию уехать в одну из европейских стран.

