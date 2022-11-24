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    Кино

    Минкульт: «Монастырь» с Ивлеевой оскорбляет религиозные чувства верующих

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    Министерство культуры 24 ноября сообщило о решении отказать в прокатном удостоверении сериалу «Монастырь», главную роль в котором исполнила Анастасия Ивлеева.

    «Решение принято на основании подпункта «ж» пункта 18 Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм, — пояснили в ведомстве. — Речь идет об оскорблении религиозных чувств верующих».

    Материалы по сериалу «Монастырь» были переданы на экспертную оценку в РПЦ. По информации Минкульта, там «отметили, что сценарий дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ, соответственно, формирует неверное представление о русском Православии».

    Сериал «Монастырь» снят режиссером Александром Молочниковым, уехавшим на обучение в США после своей «отмены» на Родине вследствие давления ГРАДа. Проект вышел на «Кинопоиске» 19 ноября, для показа на онлайн-платформе прокатное удостоверение Минкульта не требовалось.

    Ранее с сериалом ознакомилась кинообозреватель «Фонтанки».

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