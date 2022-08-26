Большой театр отменил сотрудничество с режиссёром Молочниковым после давления «ГРАДа»

В Большом театре сообщили, что не будут сотрудничать с режиссером Молочниковым, известным своей пацифистской позицией. Официальное письмо от директора Большого театра, где сообщается об отстранении Молочникова, опубликовал 26 августа The Blueprint. Оно адресовано депутату Госдумы Дмитрию Кузнецову.
Режиссер должен был ставить в театре оперы «Франческа да Римини» и «Флорентийская трагедия». В письме от 18 августа генеральный директор Большого театра Владимир Урин сообщает, что театр «не состоит и никогда не состоял в трудовых отношениях» с режиссером, а запланированное сотрудничество отменено.
Это произошло после того, как инициативная группа депутатов «ГРАД» объявила охоту на чиновников, которые поддерживают «антироссийски настроенных» деятелей культуры. Первыми в списке «ГРАДа» числились Владимир Урин из-за работы с режиссером Александром Молочниковым и Константин Эрнст — как работодатель Ивана Урганта. Молочникова и Урганта «градовцы» объявили «агентами иностранного влияния».
Как рассказывала «Фонтанка», 4 августа в интервью «Парламентской газете» секретарь «ГРАДа» и депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов сообщил, что отправил запрос в Большой театр, «чтобы он разорвал трудовые отношения с режиссером Александром Молочниковым», если тот «в целях дезавуирования своих антипатриотических действий публично не поддержит СВО», а также потребовал у Эрнста «прекратить трудовые отношения с ведущими Ургантом и Александром Васильевым (в мае он также высказался резко против действий РФ в рамках СВО), если те деятельно и публично не поддержат военных России на Украине и мирных жителей Донбасса».