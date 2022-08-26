Большой театр отменил сотрудничество с режиссёром Молочниковым после давления «ГРАДа»

В Большом театре сообщили, что не будут сотрудничать с режиссером Молочниковым, известным своей пацифистской позицией. Официальное письмо от директора Большого театра, где сообщается об отстранении Молочникова, опубликовал 26 августа The Blueprint. Оно адресовано депутату Госдумы Дмитрию Кузнецову.



Режиссер должен был ставить в театре оперы «Франческа да Римини» и «Флорентийская трагедия». В письме от 18 августа генеральный директор Большого театра Владимир Урин сообщает, что театр «не состоит и никогда не состоял в трудовых отношениях» с режиссером, а запланированное сотрудничество отменено.

