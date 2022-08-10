Списки «молчащих» и списки агентов иностранного влияния. Что за ними стоит?

В начале августа СМИ сообщили, что в Госдуме «гуляют» списки деятелей культуры, на которых отмечено, кто из писателей, критиков, режиссеров и актеров выступает против событий на Украине или «молчит». «Фонтанка» узнала, как списки могут стать инструментом в борьбе за власть.



Фото: Глеб Щелкунов/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Утечка

В начале августа в интернете появились фотографии списков, в которые занесены 142 деятеля российской культуры. Впервые их 5 августа опубликовало издание News.Ru. Как видно из фотографий, предоставленных изданием, в списке три графы — ФИО, профессия и самая загадочная, в которой вписано либо «против» (таких отметок меньшинство, около 10 процентов), либо «молчит» (90 процентов). По информации издания, списки были сформированы на основании действующих составов экспертных советов Фонда кино и премии «Большая книга» и на них отмечено, какую позицию по отношению к СВО занимают деятели культуры, которые в них входят.



Списки подготовила Группа по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) в сфере культуры. Это инициативная группа депутатов во главе с Захаром Прилепиным и Сергеем Мироновым, которые в начале августа объявили своей задачей выявлять среди деятелей культуры «агентов иностранного влияния» и перекрывать им доступ к государственным деньгам.

В списке встречаются громкие имена, такие, как гендиректор Первого канала Константин Эрнст, режиссер Федор Бондарчук, худрук МДТ Лев Додин, актер Данила Козловский и даже миллиардер Виктор Вексельберг. Но все же в большинстве своем люди из списка известны только специалистам в своей области. В основном это люди из киноиндустрии или книжного дела: критики, сценаристы, режиссеры, писатели, продюсеры, переводчики.



В ГРАДе «Фонтанке» подтвердили подлинность документа, но отметили, что авторы статьи «абсолютно перевернули назначение списков, которые тем более находятся в работе, т. е. это не окончательные данные и их предназначение иное». Обнародованные данные они назвали «утечкой».

Судьба истеблишмента

Одна из «фигурантов» списка, журналистка и критик Анна Наринская, с которой переговорила «Фонтанка», считает, что список — один из инструментов развернувшейся борьбы за власть в сфере культуры.

«В основу этого списка лег список экспертов «Большой книги». Я предполагаю, что причина его появления — это борьба за влияние. И господин Прилепин сам хочет встать во главе «Большой книги» — это очень влиятельная премия, где раздаются большие деньги. Этим списком он хочет показать партии и правительству — вот какие неблагонадежные люди засели в этой премии. И давайте там будут другие, более прекрасные люди, а я там буду главным вдохновителем», — полагает она.



Публицист Дмитрий Ольшанский, активный сторонник СВО, в своем блоге высказал мнение, что инициатива ГРАДа не нашла поддержку во власти.

«Попытка околоприлепинских деятелей в Госдуме поиграть в наш русский маккартизм и составить списки нелояльных «мастеров культуры» вызвала явное недовольство Кремля, и тот строго отшивает слишком активных патриотов, из всех орудий защищая условного Ивана Урганта», — написал он.

Публицист уверен — фигуранты списков не впадут в немилость власти, потому что «она любит и ценит фрондирующих либеральных мажоров как этаких загулявших племянников, инфантильных, но родных, она надеется, что эти племянники — когда им в Париже, Тель-Авиве и Риге станет скучновато и чуть-чуть бедновато — таки опомнятся и вернутся домой, к сладким бюджетам».



Анна Наринская с ним не согласна. По ее мнению, процессы смены культурной элиты уже начались. И одну из главных ролей в них играют вопросы прибыльности культурной сферы.

«Главное и долгоиграющее назначение списков — сменить истеблишмент. Тот самый истеблишмент сурковско-медведевского времени, который еще сохранялся и представители которого действительно занимали много мест — и в книжном деле, и в кино, и в театральном сообществе, где идет самое большое сейчас давление, если брать «креативный класс».



Сейчас мы являемся свидетелями того, как власть на своих местах убивает свою прежнюю итерацию. Тот же Иосиф Райхельгауз или Кирилл Серебренников, возглавляющие театры, или я, Анна Наринская, в составе жюри «Большой книги» — это была предыдущая итерация. Теперь на наших местах будут другие люди — все послушные и взявшие под козырек. Смена итерации сопровождается, конечно же, жаждой денег. Не надо обманывать себя, что это только идеологическая борьба. Например, опять же «Большая книга», за которой стоят большие деньги и статус, нажитый не Прилепиным, а другими людьми. Это единственная премия, влияющая на тиражи и продажи книг, кто же не хочет ее заграбастать? И в свете этих событий тот страшный хейт, вся эта интернет-травля, которая была направлена против многолетнего гендиректора «Большой книги» Георгия Урушадзе, совершенно не имеет другого объяснения», — сказала «Фонтанке» Наринская.



Это мнение подтверждает выступление Захара Прилепина на открытии первого заседания ГРАДа. Писатель и политик рассказал, что много раз обращался к властям, чтобы патриотически настроенные деятели культуры тоже получили доступ к управлению культурой.

«Дайте какой-нибудь детский столик для патриотов, чтобы и они имели хоть один театрик […], какую-нибудь киностудию, радиостанцию», — сказал Прилепин (в 2018 году он был назначен заместителем художественного руководителя МХАТ им. М. Горького и сохранил свой пост при Владимире Кехмане — прим.ред.). Свою речь он завершил словами: «Нам нужна другая культура». И сорвал аплодисменты.

Деньги и власть

На портале ГРАДа указана задача проекта: «Сделать для чиновников и менеджеров предприятий с государственным участием неприемлемым сотрудничество с агентами недружественного иностранного влияния в сфере культуры».

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду», член комитета Госдумы по культуре, секретарь ГРАД Дмитрий Кузнецов утверждает, что инициативная группа выступает не против деятелей культуры, а против их государственного финансирования.



«Мы за то, чтобы чиновники не тратили деньги государства на поддержку «звёзд», занимающих публичную антигосударственную позицию. Потому что это вопрос здравого смысла. Государство не может финансировать деятельность против себя. Это нормально при внешнем колониальном управлении, но не в суверенной стране».

Анна Наринская считает такие заявления «лицемерием», потому что сегодня отсутствие государственной поддержки автоматически означает невозможность культурных проектов выжить.

«Взять, например, частные книжные издательства, которые получали гранты у того же Гете-института и других международных организаций и теперь, с объявлением всех этих институций враждебными России и их закрытием, не имеют средств. То же самое происходит в кино и в других культурных сферах. То есть власть сделала так, что без ее денег больше не обойдешься. Министерство культуры — соинвестор всего кино. От него зависит прокат, дистрибуция. Деньги есть только у государства. Даже в более легкие и приятные времена угроза от государства, что «мы не будем вам больше давать денег» означала большие проблемы институции. Сейчас — это ее уничтожит», — сказала «Фонтанке» критик.



Агенты иностранного влияния

По состоянию на 8 августа на сайте ГРАДа вывешены три портрета, озаглавленные «Агенты иностранного влияния» — шоумена Ивана Урганта (подпись «Выразил недовольство СВО почти сразу. И отбыл за границу»), музыкантов группы «Би-2» («Отказались выступать под плакатом с литерой «Z») и режиссера Александра Молочникова («Публично высказывался против спецоперации»).

Рядом с портретами «агентов» представлены фотографии чиновников, которые, по мнению ГРАДа, способствовали «антироссийской деятельности» — гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста и директора Большого театра Владимира Урина.

Иван Ургант не оставил без внимания интерес к своей персоне. В своем телеграм-канале он написал большой иронический пост, в котором поддержал деятельность ГРАДа и внес несколько «рациональных предложений».

«В связи с очевидной необходимостью, просьба законодательно закрепить возможность привлечения к ответственности не только указанных вами лиц, но и их ближайших родственников с предоставлением возможности последующего отречения», — написал он.



В пресс-службе группы «Би-2» «Фонтанке» рассказали, что, несмотря на давление, группа «Би-2» не покинула Россию.

«С удивлением читаем вбросы, что мы «тайно и спешно покинули страну»», — написали музыканты в своих соцсетях.

Режиссер и актер Александр Молочников («Мифы», «Скажи ей») в разговоре с «Фонтанкой» только переспросил, что значит «агент иностранного влияния». «Это же не иноагент?», — уточнил он. Что он думает об инициативе ГРАДа, режиссер предпочел не говорить.

«Против черных списков»

«Мы считаем, что с художников никакого спроса быть не может, они никому ничего не должны. Мы за свободу творчества и против цензуры. Мы против создания любых черных списков артистов», — заявил «Фонтанке» депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду», член секретарь ГРАДа Дмитрий Кузнецов.

Однако 4 августа в интервью «Парламентской газете» Кузнецов сообщил, что отправил запрос в Большой театр, «чтобы он разорвал трудовые отношения с режиссером Александром Молочниковым, если тот «в целях дезавуирования своих антипатриотических действий» публично не поддержит СВО», а также потребовал у Эрнста «прекратить трудовые отношения с ведущими Ургантом и Александром Васильевым (в мае он также высказался резко против действий РФ в рамках СВО), если те деятельно и публично не поддержат военных России на Украине и мирных жителей Донбасса». Чуть раньше, по сообщению ТАСС, Кузнецов направил обращение главе ФСБ Александру Бортникову с просьбой запретить въезд в Россию участникам группы «Би-2»



«Наши претензии не к Урганту, Молочникову и Би-2. В нашем рабочем списке скорее Эрнст, Урин и тот, пока ещё неизвестный нам управленец, кто решил позвать Би-2 на Супер-кубок. Наша группа выбрала три самых очевидных кейса для начала работы», — при этом сказал «Фонтанке» Кузнецов.

Сотрудничество, наказание и прощение

В ГРАДе предполагают, что расширяться список «агентов иностранного влияния» будет благодаря общественной инициативе.

«Каждый гражданин может обратиться к нам через сайт www.gradkult.ru. Мы работаем в интересах гражданского общества и открыты к сотрудничеству. В ближайшее время готовимся собрать круглый стол в Госдуме, куда приглашаем всех неравнодушных специалистов по культуре, чтобы вместе обсудить и согласовать дальнейшие действия», — сказал Дмитрий Кузнецов.

Наказывать чиновников в ГРАДе собираются через надзорные органы «в зависимости от фактуры».

«Например, проверка на признаки иностранного влияния — это к Минюсту. Проверка соблюдения законодательства о фейках и дискредитации ВС РФ — это к прокуратуре и СК. Но наша цель не наказать условного Эрнста или Урина, а помочь им задуматься о принимаемых решениях и изменить приоритеты. А если чиновник не может поставить интересы народа выше интересов своего элитного круга, то мы должны помочь ему оставить свой пост», — сказал «Фонтанке» Кузнецов.



В то же время авторы называют свой проект «гуманным».

«Гуманизм проекта заключается в возможности фигурантов выйти из реестра путём деятельной поддержки мирного населения и Народной Милиции ЛДНР, а также ВС РФ», — указывают создатели ГРАДа. «Есть, чем заняться» Пока что инициатива ГРАДа не нашла безусловной поддержки даже у проправительственных общественных деятелей — в частности, у главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды.

«Депутатам есть чем заняться, помимо списков», — высказался он в своем тг-канале

Журналистка и Член совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова, которая активно занимается помощью Донбассу, назвала инициативу депутатов «пошлостью».



«Как это пошло — создавать такие рабочие группы в ГД. Неужели это то, чем теперь должны заниматься депутаты — составлять списки промолчавших? Не мелковато ли для Государственной Думы? И кто эти люди, составляющие списки? Не заняться ли им реальными делами, оставив ургантов и прочих общественному суду? Но общественный суд благодаря таким ГРАДам сойдёт на нет — все-таки противно присоединяться к пошлым «инициативам», даже когда ты сам считаешь, что предатели не должны получать государственные деньги. И захочется что-нибудь сказать на эту тему, но вспомнишь «списки промолчавших», и сразу как-то неловко сделается. И промолчишь», — написала журналистка.



Одновременно Сергей Миронов анонсировал внесение в Госдуму законопроекта, который усилит роль государства в формировании политики в области культуры. Глава партии «Справедливая Россия — За правду» намерен внести изменения в закон об основах культурной деятельности этой осенью.