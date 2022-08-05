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    Осенью в Госдуму внесут законопроект, усиливающий роль государства в культурной политике

    1992
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    Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов 5 августа в телеграм-канале анонсировал изменения в законодательство, которые усилят роль государства в формировании политики в области культуры. В частности, депутат рассчитывает поменять закон об основах культурной деятельности.

    «Каждый раз, когда я обращался в Министерство культуры по поводу очередного непотребства, например спектакля «Гоголь-центра», мне в ответ цитировали законодательные положения о невмешательстве государства в творческую деятельность, — написал он. — С этой бесхребетностью пора заканчивать! Государство обязано защищать национальные интересы, ценности и традиции в искусстве и литературе. Надо выбивать юридическую почву из-под ног тех, кто ничего не может, а скорее, и не хочет этого делать».

    За несколько дней до заявления Сергей Миронов принял участие в первом заседании сформированной по инициативе «справороссов» Группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД). Ее целью участники, среди которых Захар Прилепин и Дмитрий Певцов, видят «создание условий для противодействия прозападному влиянию в гуманитарной сфере и формирования патриотической культурной элиты».

    «ГРАД будет привлекать внимание надзорных органов к фактам господдержки тех деятелей культуры, которые занимают враждебную позицию к действиям России по укреплению суверенитета и защите государственных интересов», — прокомментировал инициативу Сергей Миронов.

    Среди первых действий ГРАДа стало начало составления так называемых списка агентов иностранного влияния и списка чиновников и топ-менеджеров якобы их поддерживающих. В первый депутаты внесли Ивана Урганта, группу «Би-2» и режиссера и актера Александра Молочникова. Во второй — гендиректора Первого канала Константина Эрнста и директора Большого театра Владимира Урина. Посетителям специально созданного сайта предлагается «сообщить об агенте или пособнике» путем заполнения онлайн-формы.

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