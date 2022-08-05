Осенью в Госдуму внесут законопроект, усиливающий роль государства в культурной политике

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов 5 августа в телеграм-канале анонсировал изменения в законодательство, которые усилят роль государства в формировании политики в области культуры. В частности, депутат рассчитывает поменять закон об основах культурной деятельности.



«Каждый раз, когда я обращался в Министерство культуры по поводу очередного непотребства, например спектакля «Гоголь-центра», мне в ответ цитировали законодательные положения о невмешательстве государства в творческую деятельность, — написал он. — С этой бесхребетностью пора заканчивать! Государство обязано защищать национальные интересы, ценности и традиции в искусстве и литературе. Надо выбивать юридическую почву из-под ног тех, кто ничего не может, а скорее, и не хочет этого делать».

