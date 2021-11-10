Онлайн-платформы не станут обязывать получать прокатные удостоверения

Стриминговые кинотеатры не будут обязывать получать прокатные удостоверения на фильмы, потому что их продукция предназначена для индивидуального пользователя. Об этом 10 ноября в рамках круглого стола на тему «Законодательное регулирование деятельности онлайн-кинотеатров» сказала директор департамента кинематографии и цифрового развития министерства Светлана Максимченко, сообщает ТАСС.



Глава департамента добавила, что бороться следует с пиратскими сайтами, а контент на легальных площадках, который маркируется пометкой 18+, регулировать не стоит: сегодня «под вопрос разных запретов» попадают образцы мирового киноискусства.

