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Онлайн-платформы не станут обязывать получать прокатные удостоверения

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Стриминговые кинотеатры не будут обязывать получать прокатные удостоверения на фильмы, потому что их продукция предназначена для индивидуального пользователя. Об этом 10 ноября в рамках круглого стола на тему «Законодательное регулирование деятельности онлайн-кинотеатров» сказала директор департамента кинематографии и цифрового развития министерства Светлана Максимченко, сообщает ТАСС.

Глава департамента добавила, что бороться следует с пиратскими сайтами, а контент на легальных площадках, который маркируется пометкой 18+, регулировать не стоит: сегодня «под вопрос разных запретов» попадают образцы мирового киноискусства.

Светлана Максимченко выразила надежду, что запреты не коснутся выдающихся кинопроизведений, и в том числе ее дети смогут легально посмотреть шедевры мирового кинематографа.

«За счет работы онлайн-кинотеатров наша отечественная кинематография продолжает жить и развиваться, потому что то, что сейчас происходит в кинотеатрах с учетом пандемии, не спасает отечественное кино, спасают только платформы, за что им огромное спасибо», — приводит агентство слова главы департамента Минкульта.

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