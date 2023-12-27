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    Официальный сайт Филиппа Киркорова недоступен

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    Официальный интернет-сайт Филиппа Киркорова заблокирован. Согласно данным веб-архива, еще накануне kirkorov.ru был доступен.

    Как убедилась «Фонтанка», вечером 27 декабря при попытке зайти на сайт появляется сообщение «ошибка 4030», что означает блокировку провайдером.

    Фото: скриншот сайта kirkorov.ru
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    Напомним, ранее народного артиста России Филиппа Киркорова вырезали из постера новогоднего фильма для телеканала ТНТ «Иван Васильевич меняет всё», на это обратили внимание в издании «СтарХит».

    Культурная отмена российских селебрити началась после того, как 21 декабря в Москве прошла «голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой, после которой ее участники несколько дней извинялись. В том числе Киркоров, Лолита и Билан. А самый «голый» — рэпер VACÍO — всё еще отбывает административный арест.

    После волны возмущения части граждан звезды записали видео с извинениями, но уже накануне стало известно, что как минимум один корпоратив с участием Филиппа Киркорова был отменен, а Лолита рассказала о том, как ее выступления вырезают из телеэфиров.

    Вечером 27 декабря столичный клуб «Джипси» сообщил об отмене новогоднего выступления еще одной участницы вечеринки — певицы ANNA ASTI — «по независящим от них причинам».

    Фото: скриншот сайта kirkorov.ru

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