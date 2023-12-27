Официальный сайт Филиппа Киркорова недоступен

Официальный интернет-сайт Филиппа Киркорова заблокирован. Согласно данным веб-архива, еще накануне kirkorov.ru был доступен.
Как убедилась «Фонтанка», вечером 27 декабря при попытке зайти на сайт появляется сообщение «
Напомним, ранее народного артиста России Филиппа Киркорова вырезали из постера новогоднего фильма для телеканала ТНТ «Иван Васильевич меняет всё», на это обратили внимание в издании «СтарХит».
Культурная отмена российских селебрити началась после того, как 21 декабря в Москве прошла «голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой, после которой ее участники несколько дней извинялись. В том числе Киркоров, Лолита и Билан. А самый «голый» — рэпер VACÍO — всё еще отбывает административный арест.
После волны возмущения части граждан звезды записали видео с извинениями, но уже накануне стало известно, что как минимум один корпоратив с участием Филиппа Киркорова был отменен, а Лолита рассказала о том, как ее выступления вырезают из телеэфиров.
Вечером 27 декабря столичный клуб «Джипси» сообщил об отмене новогоднего выступления еще одной участницы вечеринки — певицы ANNA ASTI — «по независящим от них причинам».