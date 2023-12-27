Киркорова нет, а Анна Асти в очках: как ТНТ отредактировал афишу фильма «Иван Васильевич меняет всё»

Народного артиста России Филиппа Киркорова вырезали из постера новогоднего фильма для телеканала ТНТ «Иван Васильевич меняет все», обратили внимание в издании СтарХит.
Если Киркорова заменили на увеличенного Павла Волю, то с певицей Аней Асти поступили более гуманно: с помощью графического редактора «надели» ей большие солнцезащитные очки, так что теперь певицу не узнать.
Тина Канделаки, генеральный директор ТНТ и один из продюсеров фильма, подтвердила, что сейчас картину переснимают. «Мы переснимаем ряд сцен в фильме, чтобы сделать его интереснее, острее, провокативнее, ну и, конечно же, победить в конкурентную ночь, — сообщила она в своем Telegram. Не уточняется, коснутся ли эти изменения роли Киркорова и связано ли решение переснять сцены и изменить постер с «голой вечеринкой» Ивлеевой.
Культурная «отмена» с российскими селебрити началась после вечеринки Анастасии Ивлеевой, которую в прессе нарекли «голой». Среди гостей оказались такие именитые артисты, как Лолита, Филипп Киркоров, Джиган, Анна Асти, Дима Билан, Ксения Собчак и Глюкоза. После волны возмущения части граждан звезды записали видео с извинениями, но уже накануне стало известно, что как минимум один «корпоратив» с участием Филиппа Киркорова был отменен, а Лолита рассказала о том, как ее выступления вырезают из телеэфиров.