Жора Крыжовников назвал дату премьеры 8-й серии сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Режиссер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» сообщил, когда выйдет финальная, восьмая серия криминальной драмы. Премьера состоится, как и планировалось, 21 декабря. Объявление появилось в социальных сетях Жоры Крыжовникова 19 декабря. В социальных сетях сервисов Start и Wink информации о дате премьеры пока нет.
Ранее режиссер и соавтор сценария Жора Крыжовников и сценарист Андрей Золотарев в видеообращении, которое 15 декабря опубликовала платформа Wink, заявили, что восьмую серию пересняли и она будет показана позже изначально планировавшейся даты.
По словам создателей, еще примерно в третьей серии они поняли, что хотят сделать финал истории «круче, острее и эмоциональнее», и им удалось уговорить продюсеров выделить финансирование. Поэтому, добавили они, нет смысла смотреть попавшую в Сеть восьмую серию, поскольку итоговый вариант будет отличаться.
Съемки предположительно последней серии сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» прошли вечером 5 декабря в поселке Резинотехника на окраине Ярославля. Процесс едва не парализовали десятки школьников, которые съехались из разных районов города, чтобы посмотреть на героев сериала.