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    Восьмая серия «Слова пацана» не выйдет 21 декабря. Финал пересняли

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    40 комментариев
    Фото: Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», 2023, реж. Жора Крыжовников
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    Финальная восьмая серия сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не выйдет 21 декабря. Серию пересняли. и она будет отличаться от той, которую ранее слили в сеть. Об этом заявили режиссер и соавтор сценария Жора Крыжовников и сценарист Андрей Золотарев в видеообращении, которое 15 декабря опубликовала платформа Wink в своем телеграм-канале. Точную дату премьеры они пообещали назвать позднее.

    По словам создателей, еще в районе третьей серии они поняли, что хотят сделать финал истории «круче, острее и эмоциональнее». Крыжовников отмечает, что ему нелегко было уговорить продюсеров, поскольку в киноиндустрии «они не любят тратить деньги». Но, продолжает Крыжовников, вместе с Золотаревым они переписали финал ,и им удалось убедить продюсеров и получить финансирование.

    В связи с этим, говорят создатели, нет смысла смотреть попавшую в сеть восьмую серию, поскольку концовка сериала будет абсолютно от нее отличаться.

    Режиссер добавил, что, если бы на создателей оказывалось давление, кому-то что-то не нравилось в том, что мы сделали, «это бы вырезали, а не переснимали».

    Съемки, предположительно, последней серии сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» прошли вечером 5 декабря в поселке Резинотехника на окраине Ярославля. Процесс едва не парализовали десятки школьников, которые съехались из разных районов города, чтобы посмотреть на героев сериала.

    Что о сериале «Слово пацана» говорят те, кто вырос в казанских группировках, читайте в материале «Фонтанки».

    Фото: Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», 2023, реж. Жора Крыжовников

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    Комментарии 40

    Гость15 Дек 2023 в 13:19
    Да пусть хоть совсем не выходит, не возражаем.
    +0−0
    Гость15 Дек 2023 в 13:17
    Да что вы говорите! Сериал для умственно отсталых детей из коррекционной школы на покажут??
    Какой ужас!
    +0−0
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