Восьмая серия «Слова пацана» не выйдет 21 декабря. Финал пересняли

Финальная восьмая серия сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не выйдет 21 декабря. Серию пересняли. и она будет отличаться от той, которую ранее слили в сеть. Об этом заявили режиссер и соавтор сценария Жора Крыжовников и сценарист Андрей Золотарев в видеообращении, которое 15 декабря опубликовала платформа Wink в своем телеграм-канале. Точную дату премьеры они пообещали назвать позднее.

По словам создателей, еще в районе третьей серии они поняли, что хотят сделать финал истории «круче, острее и эмоциональнее». Крыжовников отмечает, что ему нелегко было уговорить продюсеров, поскольку в киноиндустрии «они не любят тратить деньги». Но, продолжает Крыжовников, вместе с Золотаревым они переписали финал ,и им удалось убедить продюсеров и получить финансирование.

В связи с этим, говорят создатели, нет смысла смотреть попавшую в сеть восьмую серию, поскольку концовка сериала будет абсолютно от нее отличаться.

Режиссер добавил, что, если бы на создателей оказывалось давление, кому-то что-то не нравилось в том, что мы сделали, «это бы вырезали, а не переснимали».

Съемки, предположительно, последней серии сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» прошли вечером 5 декабря в поселке Резинотехника на окраине Ярославля. Процесс едва не парализовали десятки школьников, которые съехались из разных районов города, чтобы посмотреть на героев сериала.

Что о сериале «Слово пацана» говорят те, кто вырос в казанских группировках, читайте в материале «Фонтанки».