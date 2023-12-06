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    В Ярославле под визги фанатов досняли финал «Слова пацана». На площадке заметили Ивана Янковского и Рузиля Минекаева

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    Фото: Кирилл Поверинов
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    Съемки последней серии сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» прошли вечером 5 декабря в поселке Резинотехника на окраине Ярославля. Процесс едва не парализовали десятки школьников, которые съехались из разных районов города, чтобы посмотреть на героев сериала.

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    Киношники начали съезжаться во двор на Спартаковской улице в полдень, пишет 6 декабря 76.RU. Следом подтянулись и поклонники сериала, которые узнали о предстоящем событии в интернете. Подростки скандировали «Слово пацана» и звали Вову-Адидаса, которого играет Иван Янковский, и Маратика в исполнении Рузиля Минекаева. На площадке действительно заметили обоих актеров, а также Леона Кемстача, который играет главного героя Андрея-Пальто.

    Появление персонажей толпа встречала такими криками и визгами, что съемочная группа опасалась за звук и прикрикивала на толпу.

    Фанаты залезали на крыши и балконы в надежде увидеть актеров и буквально охотились за ними, чтобы сделать селфи.

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    Съемочная группа, вероятно, переснимала сцены в доме, где по сценарию живут братья Вова-Адидас и Маратик. Однако сюжет держали в строгом секрете, а собравшуюся толпу отгоняли от сигнальных лент. Организаторы съемок строго следили, чтобы спойлеры не утекли с площадки, проверяя телефоны у фанатов.

    Российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» не станет причиной возрождения «казанского феномена» в современной России. Такое мнение выразил автор книги «Слово пацана» Роберт Гараев.

    В большом интервью «Фонтанке» Гараев напомнил, что у сериала есть котировка «18+», а заявления о запретах картины назвал «хорошей рекламой».

    Депутат Госдумы Нина Останина обратилась в Следственный комитет и Роскомнадзор с просьбой проверить сериал на содержание пропаганды, которая может причинить «вред жизни и здоровью детей, а также всему российскому обществу».

    Фото: Кирилл Поверинов

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