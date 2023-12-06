В Ярославле под визги фанатов досняли финал «Слова пацана». На площадке заметили Ивана Янковского и Рузиля Минекаева

Фото: Кирилл Поверинов Поделиться Поделиться





Съемки последней серии сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» прошли вечером 5 декабря в поселке Резинотехника на окраине Ярославля. Процесс едва не парализовали десятки школьников, которые съехались из разных районов города, чтобы посмотреть на героев сериала.

Фото: Кирилл Поверинов Фото: Кирилл Поверинов Фото: Кирилл Поверинов Фото: Кирилл Поверинов Фото: Кирилл Поверинов Поделиться Поделиться





Киношники начали съезжаться во двор на Спартаковской улице в полдень, пишет 6 декабря 76.RU. Следом подтянулись и поклонники сериала, которые узнали о предстоящем событии в интернете. Подростки скандировали «Слово пацана» и звали Вову-Адидаса, которого играет Иван Янковский, и Маратика в исполнении Рузиля Минекаева. На площадке действительно заметили обоих актеров, а также Леона Кемстача, который играет главного героя Андрея-Пальто.

Появление персонажей толпа встречала такими криками и визгами, что съемочная группа опасалась за звук и прикрикивала на толпу. Фанаты залезали на крыши и балконы в надежде увидеть актеров и буквально охотились за ними, чтобы сделать селфи.

Фото: Кирилл Поверинов Фото: Кирилл Поверинов Фото: Кирилл Поверинов Фото: Кирилл Поверинов Фото: Кирилл Поверинов Фото: Кирилл Поверинов Фото: Кирилл Поверинов Фото: Кирилл Поверинов Фото: Кирилл Поверинов Поделиться Поделиться





Съемочная группа, вероятно, переснимала сцены в доме, где по сценарию живут братья Вова-Адидас и Маратик. Однако сюжет держали в строгом секрете, а собравшуюся толпу отгоняли от сигнальных лент. Организаторы съемок строго следили, чтобы спойлеры не утекли с площадки, проверяя телефоны у фанатов.

Российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» не станет причиной возрождения «казанского феномена» в современной России. Такое мнение выразил автор книги «Слово пацана» Роберт Гараев.

В большом интервью «Фонтанке» Гараев напомнил, что у сериала есть котировка «18+», а заявления о запретах картины назвал «хорошей рекламой».



Депутат Госдумы Нина Останина обратилась в Следственный комитет и Роскомнадзор с просьбой проверить сериал на содержание пропаганды, которая может причинить «вред жизни и здоровью детей, а также всему российскому обществу».