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    Депутат Госдумы Останина попросила СКР и Роскомнадзор проверить сериал «Слово пацана»

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    Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» привлек внимание главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной. Она обратилась в Следственный комитет и Роскомнадзор с просьбой проверить их на содержание пропаганды, которая может причинить «вред жизни и здоровью детей, а также всему российскому обществу», пишет 4 декабря РИА Новости со ссылкой на текст обращения.

    Парламентарий упоминает о драке иркутских подростков 2 декабря, в которой погиб один из участников. На остановке «Лисиха» на 15-летнего школьника напала толпа подростков и нанесла ему ножевые ранения в области сонной артерии. Возникла версия, что перед нападением на школьника прозвучала фраза, похожая на ту, которую произносят герои сериала. Управление МВД по Иркутской области и уполномоченная по правам ребенка по региону Татьяна Афанасьева опровергли эту информацию.

    Депутат отмечает, что сцены сериала «внушают ужас». По ее словам, возникшие опасения, что «подростки начнут романтизировать преступность, насмотревшись на экранных бандитов, воплотились в жестокую реальность».

    В обращении Нина Останина просит дать оценку действиям режиссера сериала Жоры Крыжовникова, а также лиц, причастных к его созданию и выпуску для широкой аудитории, если «просмотр сериала имел воздействие на преступников и привел к убийству ребенка».

    Также она просит проверить Министерство культуры России, которое выдало разрешение на прокат сериала.

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