Депутат Госдумы Останина попросила СКР и Роскомнадзор проверить сериал «Слово пацана»

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» привлек внимание главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной. Она обратилась в Следственный комитет и Роскомнадзор с просьбой проверить их на содержание пропаганды, которая может причинить «вред жизни и здоровью детей, а также всему российскому обществу», пишет 4 декабря РИА Новости со ссылкой на текст обращения.



Парламентарий упоминает о драке иркутских подростков 2 декабря, в которой погиб один из участников. На остановке «Лисиха» на 15-летнего школьника напала толпа подростков и нанесла ему ножевые ранения в области сонной артерии. Возникла версия, что перед нападением на школьника прозвучала фраза, похожая на ту, которую произносят герои сериала. Управление МВД по Иркутской области и уполномоченная по правам ребенка по региону Татьяна Афанасьева опровергли эту информацию.