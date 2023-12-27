Адвокат Киркорова и сам артист не слышали, чтобы его «вырезали» из новогодних эфиров из-за «голой вечеринки»

Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский считает, что скандал из-за «голой» вечеринки скоро забудется. Об «отмене» своего доверителя ему ничего не известно.

Слухи о намерении НТВ вырезать из новогодней программы сцены с Киркоровым Добровинский прокомментировал 27 декабря в беседе с телеканалом 360. Он отметил, что не слышал о подобном, не в курсе и сам Киркоров. При этом адвокат добавил, что «вырезать» кого-либо из эфира — право телеканала и отчитываться он ни перед кем не должен. «Скоро все равно это все забудется», — убежден Добровинский.