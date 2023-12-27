Адвокат Киркорова и сам артист не слышали, чтобы его «вырезали» из новогодних эфиров из-за «голой вечеринки»

Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский считает, что скандал из-за «голой» вечеринки скоро забудется. Об «отмене» своего доверителя ему ничего не известно.
Слухи о намерении НТВ вырезать из новогодней программы сцены с Киркоровым Добровинский прокомментировал 27 декабря в беседе с телеканалом 360. Он отметил, что не слышал о подобном, не в курсе и сам Киркоров. При этом адвокат добавил, что «вырезать» кого-либо из эфира — право телеканала и отчитываться он ни перед кем не должен. «Скоро все равно это все забудется», — убежден Добровинский.
Ранее сообщалось, что после появления Киркорова на «голой» вечеринке Насти Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» организаторы одного из корпоративов отказались от участия в нем артиста. Официально про изменения в новогодних эфирах ни один из телеканалов не сообщал.
Киркоров заявлял, что приехал в «Мутабор» лишь на несколько минут и не знал «о характере событий», которые происходили на мероприятии.
Помимо Киркорова, проблемы с концертной деятельностью начались у Лолиты, которая также присутствовала на вечеринке. Организатор Настя Ивлеева теряет рекламные контракты, ее деятельность начала проверять налоговая, а суд готовится принять гражданский иск на миллиард от оскорбленной общественности.
Вечеринка прошла в «Мутаборе» 20 и 21 декабря, дресс-код должен был соответствовать тематике «almost naked», то есть «почти голый». Особое внимание к кадрам из клуба привлек наряд рэпера Vacio, из одежды на нем был только носок на половом органе. На данный момент он отбывает наказание в изоляторе.