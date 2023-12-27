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    Адвокат Киркорова и сам артист не слышали, чтобы его «вырезали» из новогодних эфиров из-за «голой вечеринки»

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    43 комментария

    Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский считает, что скандал из-за «голой» вечеринки скоро забудется. Об «отмене» своего доверителя ему ничего не известно.

    Слухи о намерении НТВ вырезать из новогодней программы сцены с Киркоровым Добровинский прокомментировал 27 декабря в беседе с телеканалом 360. Он отметил, что не слышал о подобном, не в курсе и сам Киркоров. При этом адвокат добавил, что «вырезать» кого-либо из эфира — право телеканала и отчитываться он ни перед кем не должен. «Скоро все равно это все забудется», — убежден Добровинский.

    Ранее сообщалось, что после появления Киркорова на «голой» вечеринке Насти Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» организаторы одного из корпоративов отказались от участия в нем артиста. Официально про изменения в новогодних эфирах ни один из телеканалов не сообщал.

    Киркоров заявлял, что приехал в «Мутабор» лишь на несколько минут и не знал «о характере событий», которые происходили на мероприятии.

    Помимо Киркорова, проблемы с концертной деятельностью начались у Лолиты, которая также присутствовала на вечеринке. Организатор Настя Ивлеева теряет рекламные контракты, ее деятельность начала проверять налоговая, а суд готовится принять гражданский иск на миллиард от оскорбленной общественности.

    Вечеринка прошла в «Мутаборе» 20 и 21 декабря, дресс-код должен был соответствовать тематике «almost naked», то есть «почти голый». Особое внимание к кадрам из клуба привлек наряд рэпера Vacio, из одежды на нем был только носок на половом органе. На данный момент он отбывает наказание в изоляторе.

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    Комментарии 43

    Гость27 Дек 2023 в 13:40
    на фронт!!фильку..
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