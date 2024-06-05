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    Давай по новой. Ивлеева открывает бар с намеком на обнаженку и призывом «сосать»

    4218
    12 комментариев

    Оправившись от травли и гонений, королева «голой вечеринки» Анастасия Ивлеева анонсировала открытие собственного бара в Москве. Название и призыв на афише отсылают к непристойному. Пост телеведущая и блогер опубликовала в своем телеграм-канале 5 июня.

    Новое заведение называется NUDLES by IVLEEVA. В нем есть игра слов. Судя по картинке, Анастасия будет предлагать лапшу — noodles, но замена пары букв на одну подкидывают посетителям новый смысл. Это уже не лапша от Ивлеевой, это обнаженка от Ивлеевой. Довершает картину призыв suck it, что в дословном переводе на русский язык означает «соси это».

    На прошлой неделе Анастасия Ивлеева демонстрировала подписчикам фотографии из Тихвинского мужского монастыря. Также она удалила все посты в соцсетях и старательно создавала образ благопристойной барышни после скандала в клубе «Мутабор» и обрушившейся на нее «славы».

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    Комментарии 12

    lexandr_5e4ce78957e8405 Июн 2024 в 14:30
    а дверей теперь будет две - та и не та
    +0−0
    28186262905 Июн 2024 в 14:23
    Умные учатся на чужих ошибках.
    Дураки не учатся на своих.
    +1−0
    Zнаворотник05 Июн 2024 в 14:23
    а чё не в любимом с некоторых пор Донецке?
    +0−0
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