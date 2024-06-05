Давай по новой. Ивлеева открывает бар с намеком на обнаженку и призывом «сосать»

Оправившись от травли и гонений, королева «голой вечеринки» Анастасия Ивлеева анонсировала открытие собственного бара в Москве. Название и призыв на афише отсылают к непристойному. Пост телеведущая и блогер опубликовала в своем телеграм-канале 5 июня .



Новое заведение называется NUDLES by IVLEEVA. В нем есть игра слов. Судя по картинке, Анастасия будет предлагать лапшу — noodles, но замена пары букв на одну подкидывают посетителям новый смысл. Это уже не лапша от Ивлеевой, это обнаженка от Ивлеевой. Довершает картину призыв suck it, что в дословном переводе на русский язык означает «соси это».