«Это был обычный испуг». О чем рассказала Ивлеева в первом интервью после «голой вечеринки»

Фото: Лука Ебков / YouTube Поделиться Поделиться





Анастасия Ивлеева дала первое большое интервью после скандала с «голой вечеринкой» в декабре 2023 года. Выбор площадки — YouTube-канал экстравагантного ресторатора, соучредителя StereoPeople Group Андрея Третьякова — объясняется давней дружбой интервьюера и спикера. Разговор записывали на фоне Донской иконы Божией Матери. Ивлеева соответствовала: закрывающий зону декольте джемпер, нюдовый макияж. За четыре часа часовое интервью посмотрели чуть больше 150 тысяч человек и, судя по комментариям, — не поверили. Рассказываем коротко, о чем шла речь.



О голой вечеринке

Это было мероприятие, которое произошло не в то время и не в том месте.

О хейте после вечеринки

В современном медиапространстве обвинение — это равно приговор без объяснения причин, без выяснения каких-либо подробностей. То есть вот есть одно мнение, оно в глазах общественности единственно верное — это заклеймить, зачмырить и не дать возможности оправдаться от слова «совсем». И я согласна, что какие-то морально-этические нормы были нарушены на этом мероприятии, и в каком-то отношении та ответственность и последствия, которые понесли участники этого мероприятия, они были в каком-то отношении справедливы. Но в целом и общем «антивечеринка» зашла слишком далеко. И эти массовые гонения на артистов негатив, хейт, доносы — это за пределами добра и зла, это где-то за гранью.



Об уходе из инфополя

Я приняла решение уйти в режим тишины. Для того, чтобы как минимум поправить своё психологическое и ментальное состояние. Нужно было успокоиться, прийти в себя. Я слушала внимательно то, что происходит вокруг, что говорят, какие аргументы, какие доводы приводят ко всему прочему. И, ты знаешь, самое волнительное это было покинуть своё привычное инфополе и погрузиться в другое, которое оказалось не менее интересным.

Про культуру отмены

Ещё такой забавный момент. Ну, как забавный? Забавный, конечно, в кавычках. Мы заигрывали как-то с культурой отмены, но всё это было на уровне каких-то детских шалостей, а вот этот случай показал насколько высока может быть человеческая агрессия. Ну и ненависть, в принципе, без объяснения причин, без какой-то сути, и это ужасно, это грустно. Мне кажется, мы, просто переплюнули западную культуру отмены, над которой еще недавно смеялись.



О желании уехать из России

Такого желания у меня не было никогда. И зачем мне вообще покидать родную страну, в которой у меня всё: и друзья, и семья, и бизнес, работа, аудитория, в конце концов. То есть об этом вопрос не стоял никогда, ни разу. Был яркий вброс про отъезд в Дубай под Рождество. Я была в этот момент в этой самой квартире со своими родными, мы праздновали. А писали, что Настя Ивлеева была замечена с чемоданами, даже цвет чемоданов, их количество. И мы сидели это читали, я думаю, вот зачем это писать? Зачем так поступать с человеком? За что и почему? Я всё время находилась здесь. Либо в Москве, либо в Петербурге.



Об отношениях с другими участниками вечеринки

Скажу так. Я зла ни на кого не держу. Всем мир. «Крикну, а в ответ — тишина.

Снова я останусь одна» — это то, что я пела на протяжении последних четырёх месяцев. Сильная женщина плачет у окна.

О поездке в Донбасс

Я не стала это афишировать. Во-первых, я согласна с тем, что Донбасс — это не прачечная. Во-вторых, я уже говорила про этап переосмысления, и для меня это довольно интимный момент. Мне было очень важно поехать самостоятельно, без подсвечивания СМИ, лишних комментариев, мнений и так далее, то есть чтобы выстроить своё впечатление, понять свои ощущения, ну и в целом познакомиться с регионом, с людьми, которые там проживают. И я это сделала. В частности, была в Мариуполе. Когда ты видишь своими глазами полуразрушенный город, это совершенно точно тебя не оставляет равнодушным. Почему полуразрушенный? Потому что он активно сейчас восстанавливается, и это уникальное зрелище, как вот из руин рождается новая жизнь. И я была под большим впечатлением.



О звуках войны

На протяжении всего времени нахождения там ты слышишь войну. Она не прекращается там. То есть по факту, если ты находишься в Донецке, не нужно далеко отъезжать к линии соприкосновения, чтобы услышать звуки снарядов, оружия и так далее. То есть буквально, чтобы ты понимал, я была на линии соприкосновения. Мы стояли там около минут 15, и просто молчали, слушали войну. И ты понимаешь, что буквально в нескольких метрах, ну ладно, окей, там около километра гуляют дети. Люди ходят по своим делам, в магазин, на свидания, сидят на лавочке. Это действительно так. То есть ты вот немного отъезжаешь и понимаешь, что люди на фоне военных действий живут жизнь.



О призывах к миру в феврале 2022-го

Комментировать те посты, которые я опубликовала два года назад, уже не актуально, потому что там не было никакого ни разбора, ни понимания. Даже не было каких-то базовых исторических знаний, чтобы провести какой-то анализ и сделать правильный выбор. Но смысл, в принципе, остался прежним: я против любой войны. Это нормально. Нормальный, адекватный человек будет всегда выступать за мир. Что касается удаления тех постов… что ходить вокруг да около — это был обычный испуг. Ну, то есть, прикинь, вот я девчонка, с которой случился весь этот коллапс. На тебя атака по всем фронтам. Нет ни одной инстанции, которая бы тебя не хейтила, не ненавидела, не обвиняла во всех смертных грехах. (...) Поэтому из растерянности, от незнания, от страха я это всё удалила, а потом вернула. То есть это такое, знаешь, когда ты не рассудком действуешь, а просто эмоциями.



Об извинениях после вечеринки

Я начала ностальгировать, вспоминать себя прежнюю, думала, как у нас хорошо всё начиналось, зачем я допустила такую ситуацию, которая создала вот этот колоссальный разрыв между мной, обществом и так далее. И реакция была искренне попросить прощения. Многие говорят, вот тебе не нужно этого делать. Но многие и не оказывались в той ситуации, в которой была я. Ну уж, извините, я действовала на тот момент, так как считала нужным. И самое главное, что это было искренним. Поэтому я записала эти видео, и всё.



О будущем российских блогеров

Помимо светлого будущего, я думаю, что у аудитории однозначно есть запрос на традиционные ценности. И есть перспективы это популяризировать, почему нет. То есть люди, в принципе, устали от плоского контента. Его много, и его уже даже сложно сделать популярным. А вот что касается каких-то традиционных ценностей, то мне кажется, что здесь есть все возможности развернуться и понапридумывать массу классного, мотивирующего контента в том числе.



О создании собственного СМИ

Я заявляю, что в будущем, в прекрасном, светлом, обозримом и скором будущем я создам свои честные, непредвзятые медиа, которые будут учитывать обе стороны и с интересом подходить к публикуемому материалу.

О Навальном

Во-первых, я его никогда не поддерживала. То есть его политика мне никогда не была близка. То, что с ним произошло, с человеческой точки зрения, наверное, это грустно. Грустно, когда родитель уходит рано, и дети остаются без отца. По-человечески это грустно. Но он мне не близок.

О том, что скажет Путину при встрече

Чем помочь?

Как относится к Путину

С симпатией и уважением, как к главе государства. Я всегда с симпатией к нему относилась. У меня не было момента, чтобы я прям сидела и такая злилась его за что-то.

О вере

Абсолютно каждый выбирает сам для себя, как он ощущает Бога. Но для меня Бог — это всё. Это и природа, и люди вокруг, и все чудеса земные, которые происходят, какой-нибудь лучик солнца весенний, я могу порадоваться и почувствовать себя самым счастливым человеком. Поэтому вот так я для себя определяю Бога и знаю, что он есть, и он мне помогает.



Об отмененном фильме «Мальвина»



Думаю, стоит определённо ждать его выхода. Это классная, позитивная, крутая, романтическая, девчачья и не только комедия. Очень горжусь, что приняла в ней участие. Он ушёл на постпродакшн ещё до Нового года. Такие картины часто двигаются с даты премьеры, потому что возникает необходимость там подправить, здесь исправить, музыка не та. И просто так совпало, как и многие другие вещи, что это упало на период с вечеринкой. Но всё в силе. Это прекрасное кино, которое в скором времени обязательно выйдет.

