ЦИК утвердил регионы, где будет применяться дистанционное электронное голосование. Петербурга в списке нет

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России утвердила регионы, где будет применяться дистанционное электронное голосование на федеральной платформе. Решение было принято на заседании, прошедшем 14 июня.
ДЭГ будет доступно в большинстве регионов Северо-Западного федерального округа: Вологодской, Псковской, Архангельской, Мурманской и Калининградской областях, республиках Карелия и Коми, а также в Ненецком автономном округе. Также к системе будут присоединены регионы Центрального округа: Московская, Курская, Смоленская, Ярославская, Костромская и Липецкая области.
В Сибирском федеральном округе дистанционно проголосуют жители Алтая и Томской области. В Приволжье к ДЭГ подключат республику Марий Эл, Чувашию, Пермский край.
Из уральских областей голосовать смогут дистанционно Свердловская и Челябинская, среди дальневосточных регионов такая опция станет доступна для жителей Камчатского края. Также возможность голосовать удалённо будет предоставлена жителям Чеченской республики и Севастополя.
В Москве ДЭГ будет применяться на региональной платформе.
Санкт-Петербург пока не будет подключён к системе электронного голосования. Такой возможности город не может добиться с 2020 года, когда ЦИК заявил о недоверии петербуржцев к региональной электронной системе после проблем с муниципальными выборами 2019 года. Также Центризбирком заявлял о технической неготовности Северной столицы для подключения к ДЭГ, в связи с чем город в 2021 году самостоятельно отозвал свою заявку на присоединение к системе.
ЦИК также объявил, что 8 сентября состоятся довыборы депутатов Госдумы в трех одномандатных округах — Республике Хакасии, Брянской и Ростовской областях.