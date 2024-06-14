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    Убита за сережки. В Петербурге раскрыто преступление, совершенное 23 года назад

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    Уголовное дело по статье «Убийство» возбуждено в отношении 46-летнего жителя Ленинградской области. Ему припомнили 2001 год. Об этом «Фонтанке» стало известно 14 июня.

    В мае 2001 года в одной из квартир на Дачном проспекте нашли труп 52-летней женщины с признаками насильственной смерти. Прокуратура возбудила дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, но преступник так и не нашелся. Лишь спустя 23 года удалось установить подозреваемого. Им оказался предприниматель из Ломоносовского района.

    По версии следствия, на тот момент 23-летний молодой человек увидел на улице женщину и приметил на ней сережки. Он поднялся за жертвой домой и пробил ей голову. Фигурант снял украшения и покинул место происшествия. Дама от полученных травм скончалась. На данный момент подозреваемый процессуально задержан и находится в изоляторе.

    По данным «Фонтанки», в 2001 году молодой человек только что освободился из мест заключения, где отбывал срок за кражу. После его судили за аналогичное, а также за грабежи и разбои. С февраля 2023 года мужчина находится под подпиской по делу о нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью человека.

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