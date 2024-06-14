Bloomberg: Северная Корея отправила в Россию артиллерийские снаряды

Министр обороны Южной Кореи Шин Вонсик заявил в интервью Bloomberg, что КНДР якобы отправила в Россию почти 5 миллионов артиллерийских снарядов. По словам корейского чиновника, ожидается более тесное сотрудничество России с Северной Кореей, особенно в военных поставках.



Шин также утверждает, что помимо артиллерийских снарядов, Россия якобы получила от КНДР десятки баллистических ракет.



В свою очередь Россия в обмен на боеприпасы, согласно сообщению, отправила КНДР свои технологии. Они, как утверждает издание, должны будут помочь с развертыванием множества шпионских спутников, а также обычных вооружений, таких как танки и самолёты.

