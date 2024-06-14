    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 18

    3 м/с, зап

    762мм

    44%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.21eur94.83

    Bloomberg: Северная Корея отправила в Россию артиллерийские снаряды

    1602
    12 комментариев

    Министр обороны Южной Кореи Шин Вонсик заявил в интервью Bloomberg, что КНДР якобы отправила в Россию почти 5 миллионов артиллерийских снарядов. По словам корейского чиновника, ожидается более тесное сотрудничество России с Северной Кореей, особенно в военных поставках.

    Шин также утверждает, что помимо артиллерийских снарядов, Россия якобы получила от КНДР десятки баллистических ракет.

    В свою очередь Россия в обмен на боеприпасы, согласно сообщению, отправила КНДР свои технологии. Они, как утверждает издание, должны будут помочь с развертыванием множества шпионских спутников, а также обычных вооружений, таких как танки и самолёты.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close