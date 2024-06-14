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    Мошенник-криптоинвестор арендовал в Петербурге машину и квартиру, демонстрируя роскошную жизнь. Ему поверили 45 россиян

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    Полицейские Петербурга задержали 22-летнего блогера, подозреваемого в мошенничестве под предлогом инвестирования в криптовалюту. Молодой человек представлялся финансовым экспертом и создавал видимость успешной жизни, его жертвами стали 45 россиян.

    ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 14 июня, блогер под вымышленным именем разместил в соцсетях рекламу своих курсов по успешному инвестированию. Однако на самом деле финансовым экспертом он не был, не обладал авторской методикой, а для создания образа успешного инвестора переехал в Петербург, где снимал ролики в арендованном элитном жилье и с чужим автомобилем бизнес-класса. В своих видео он рассказывал о получении сверхприбыли благодаря симуляции торгов в специальных программах. Некоторым клиентам фигурант даже платил небольшие суммы в качестве дохода по их вкладам. Количество подписчиков и отзывов он увеличивал с помощью ботов.

    Задержать афериста петербургским правоохранителям удалось во время служебной командировки в Ставропольский край. В ходе обысков в квартире блогера изъяли средства связи и носители информации. Уголовное дело было возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере. Сумма причиненного ущерба составила более 3 млн рублей. В настоящее время устанавливаются личности всех учеников лже-эксперта.

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