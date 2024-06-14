Генпрокуратура требует изъять Николаевский дворец у профсоюзов

Фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





Генпрокуратура потребовала изъять в собственность государства комплекс зданий Николаевского дворца на площади Труда. Он с начала 90-х принадлежит Ленинградской федерации профсоюзов. По данным «Фонтанки», разделительный договор, по которому организации досталось имущество, может быть признан нелегитимным.



Первый заместитель Генпрокурора РФ обратился с иском в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 10 июня. Истец сходу попросил об обеспечительных мерах. Суть требований ведомства стала известна только 14 июня, когда суд принял заявление к рассмотрению и наложил арест на имущество. Изменения в пятницу отразились в электронной картотеке арбитражных дел.

Как следует из определения суда, надзорный орган требует изъять из незаконного владения в пользу государства комплекс зданий на площади Труда, 4. Все три здания — под литерами А, В и Д. По требованию прокуратуры суд наложил на них арест, «не исключающий владение и пользование». Собственнику зданий, Ленинградской федерации профсоюзов, и ее руководителям запрещено распоряжаться имуществом, в том числе совершать сделки, направленные на его отчуждение, и выдавать доверенности на совершение подобных действий.

Речь идет о комплексе зданий Николаевского дворца, признанных выявленными памятниками архитектуры. Главное здание под литерой В в реестре охраняющихся памятников известно как Дворец великого князя Николая Николаевича после революции переименованный в Дворец труда. Объект построен также 1856 году. В собственности ЛФП он находится с 2009 года. Росреестр хранит записи о десятках заключенных договоров аренды и субаренды примерно с десятью компаниями и гражданами. Правда, из данных выписки не ясно, стало ли их предметом все здание или его части, а также какие из договоров актуальны сейчас. Но понятно, например, что буквально недавно, в марте 2024 года, здание или его часть сдали в аренду на пять лет физлицу (имя которого в Росреестре не указано), в 2023 году квадратные метры на 10 лет арендовало ООО «Грань», а в 2015-м на тот же срок — ООО «Фитнесс Палас».



Дом под литерой А был раньше корпусом для прислуги. По данным Росреестра, его строительство завершили в 1917 году. Площадь здания составляет около 11,3 тыс. кв. м. С 2014 по 2019 год его арендовало федеральное госпредприятие «Радиочастотный центр Центрального федерального округа». Последнее допсоглашение к договору между сторонами датируется 2017 годом.

Служебный корпус под литерой Д построен в 1856 году. Его площадь составляет 945,9 кв м. С 2017 года здание арендует ООО «Гранада». Договор аренды действует до декабря 2028 года.

Однако это лишь малая часть арендаторов имущественного комплекса. По данным «Яндекс Карт», помещения внутри занимают десятки организаций, в том числе отдельные профсоюзы: работников строительной, горно-металлургической, машиностроительной, химической отраслей, работников автомобильного транспорта и других. Также там есть кафе, столовая, турфирма, служба такси и компания, которая оказывает услуги по стяжке пола.



Доводы прокуратуры пока неизвестны, однако, по данным «Фонтанки», имущество отошло к ЛПР на основе разделительного договора с центральными профсоюзами. У надзорного ведомства могут быть сомнения в его легитимности на сегодняшний день.

В качестве третьих лиц к делу привлечены Всеобщая конфедерация профсоюзов, Федерация независимых профсоюзов России, комитет по охране памятников и управление Росреестра по Петербургу. «Фонтанка» 11 июня направила запрос в информационное управление аппарата ЛФП, но пока так и не получила ответ.