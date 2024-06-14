«Ъ»: Azimut Hotels запускает бренд пятизвездочных отелей. Один из первых откроется для гостей в Нижнем Новгороде

Крупнейшая российская сеть отелей Azimut Hotels запускает новую сеть Libra, которая будет работать в «пятизвездочном» сегменте. Об этом стало известно 14 июня из материала «Коммерсанта».



По информации издания, один из первых отелей новой сети планируется открыть в 2027 году в центре Нижнего Новгорода, возле Нижегородской ярмарки. Второй отель откроется в том же году, но его местоположение не называется. Каждый объект Libra, рассчитанный на 150–200 номеров, как заявляется, будет находиться в центральных районах городов России — или же на курортах. Представитель Александра Клячина, контролирующего Azimut Hotels, заявил «Ъ», что в компании отмечают существующий спрос на сетевые пятизвездочные отели.