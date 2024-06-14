«Ъ»: Azimut Hotels запускает бренд пятизвездочных отелей. Один из первых откроется для гостей в Нижнем Новгороде

Крупнейшая российская сеть отелей Azimut Hotels запускает новую сеть Libra, которая будет работать в «пятизвездочном» сегменте. Об этом стало известно 14 июня из материала «Коммерсанта».
По информации издания, один из первых отелей новой сети планируется открыть в 2027 году в центре Нижнего Новгорода, возле Нижегородской ярмарки. Второй отель откроется в том же году, но его местоположение не называется. Каждый объект Libra, рассчитанный на 150–200 номеров, как заявляется, будет находиться в центральных районах городов России — или же на курортах. Представитель Александра Клячина, контролирующего Azimut Hotels, заявил «Ъ», что в компании отмечают существующий спрос на сетевые пятизвездочные отели.
Libra будет соответствовать стандартам Pullman, Movenpick и Swissotel.
Совокупный объем качественных предложений на гостиничном рынке в России оценивается в 1,02 тысячи объектов на 143 тысячи номеров: 22% из них — «пятизвездочные». В 2024 году планируется ввести еще 8,5 тысяч «качественных» номеров, но спрос пока превышает предложение, и это обстоятельство существенно влияет на рост цен.
Срок окупаемости «5 звезд» оценивается в 25–30 лет, тогда как «3 звезды» могут вернуть вложения за 8–10 лет.