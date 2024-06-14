Бывший глава Красного Села уехал на рыбалку и пропал

Родственники ищут 77-летнего Николая Колошинского, бывшего главу муниципалитета «Красное Село» в Петербурге. По данным «Фонтанки», ночью 13 июня он уехал на рыбалку, а утром в Финском заливе обнаружили его лодку.



Родственники Колошинского забеспокоились, когда он не вернулся утром с рыбалки. Он рыбачил в одном и том же месте много лет. Приехав туда, близкие увидели его машину и наряд спасателей. Они нашли в заливе лодку, которая принадлежала Колошинскому.



Николаю Колошинскому 77 лет. В марте 2009 года он был избран на должность главы муниципального образования «Красное Село». В следующих созывах был рядовым депутатом. В конце 2020 года его лишили мандата после обращения в совет губернатора Александра Беглова из-за ошибки в декларации. В тот период независимых муниципалов массово лишали мандатов. В последнее время Колошинский взаимодействовал с партией «Справедливая Россия». В партии «Фонтанке» подтвердили, что родные Колошинского ищут его.

