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    Полиция показывает страшную аварию с фурами на М-10. Водителя не спасли

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    Смертельное ДТП произошло утром 14 июня на федеральной трассе М-10 «Россия» (Москва — Санкт-Петербург). Столкнулись два грузовика, сообщает УГИБДД по Новгородской области.

    Около 7 часов утра на 363-м километре трассы, у села Едрово Валдайского района, 59-летний мужчина на МАНе нарушил дистанцию и врезался в едущий впереди «Мерседес Актрос».

    Официальный аккаунт Управления ГИБДД УМВД России по Новгородской области

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    Водитель МАНа получил тяжёлые травмы. Его успели госпитализировать, но в медицинском учреждении он скончался. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС, следственно-оперативная группа.

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