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    Два бомбардировщика, два истребителя: погранслужба Финляндии назвала самолеты РФ, подозреваемые в нарушении воздушного пространства страны

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    Четыре самолета России подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии. Об этом 14 июня сообщает сайт Пограничной службы Финляндии.

    Инцидент произошел в понедельник, 10 июня, и изначально заявлялось лишь об одном российском самолете, который пробыл в пространстве Финляндии около двух минут, залетев вглубь финской территории на 2,5 километра.

    По последним данным, границу якобы пересекла целая группа российских самолетов: дивизия состояла из двух бомбардировщиков и двух истребителей.

    «Территориальное посягательство», как его называет Погранслужба Финляндии, произошло возле города Ловийса, и расследование инцидента еще продолжается.

    Глава МИД Финляндии Элина Валтонен также заявила о якобы имевшей место причастности России к помехам в системе GPS в районе Финского залива.

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