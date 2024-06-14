Два бомбардировщика, два истребителя: погранслужба Финляндии назвала самолеты РФ, подозреваемые в нарушении воздушного пространства страны

Четыре самолета России подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии. Об этом 14 июня сообщает сайт Пограничной службы Финляндии.

Инцидент произошел в понедельник, 10 июня, и изначально заявлялось лишь об одном российском самолете, который пробыл в пространстве Финляндии около двух минут, залетев вглубь финской территории на 2,5 километра.

По последним данным, границу якобы пересекла целая группа российских самолетов: дивизия состояла из двух бомбардировщиков и двух истребителей.