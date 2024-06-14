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    В Петербурге возбуждено уголовное дело о многолетнем сексуальном насилии над ребенком

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    Петербуржец из Красносельского района стал фигурантом уголовного дела об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении падчерицы. Об этом 14 июня стало известно «Фонтанке».

    Накануне сообщалось о задержании 46-летнего мужчины. Поводом стало обращение в полицию его сожительницы. 34-летняя женщина передала рассказ своей 13-летней дочки. По словам девочки, отчим с семи лет всячески насиловал ее. Жертва молчала порядка шести лет.

    Потерпевшую опросили и провели осмотр у врача. По итогам проверки следственные органы ГСУ СК РФ по Петербургу возбудили уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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