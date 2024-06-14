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    Метавший «коктейль Молотова» в пункт отбора на военную службу в Петербурге получил 8 лет тюрьмы

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    Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении Ивана Семенова, метавшего «коктейль Молотова» в здание пункта отбора на военную службу летом прошлого года. Подробности сообщили в объединенной пресс-службе судов города 14 июня.

    Атака учреждения, где ждали готовых служить по контракту, была совершена 26 августа 2023 года. Семёнов сговорился с неустановленными лицами, получил от них инструкцию и изготовил зажигательные устройства. В пятом часу вечера он поджег горючее в двух бутылках и бросил их и булыжник в окно дома 4 в Подъездном переулке. Параллельно хулиган вел съемку происходящего.

    Устроить пожар не удалось, весь ущерб — разбитое стекло. Скрыться Семёнову не дали трое сотрудников пункта. Причиненный имущественный ущерб Минобороны составил 46,8 тыс. рублей. Уголовное дело было возбуждено по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Террористический акт».

    В результате военный суд назначил Семёнову наказание в виде лишения свободы на 8 лет с отбыванием первых 2,5 года в тюрьме, а оставшейся части срока — в колонии строгого режима.

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