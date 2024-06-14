Метавший «коктейль Молотова» в пункт отбора на военную службу в Петербурге получил 8 лет тюрьмы

Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении Ивана Семенова, метавшего «коктейль Молотова» в здание пункта отбора на военную службу летом прошлого года. Подробности сообщили в объединенной пресс-службе судов города 14 июня.



Атака учреждения, где ждали готовых служить по контракту, была совершена 26 августа 2023 года. Семёнов сговорился с неустановленными лицами, получил от них инструкцию и изготовил зажигательные устройства. В пятом часу вечера он поджег горючее в двух бутылках и бросил их и булыжник в окно дома 4 в Подъездном переулке. Параллельно хулиган вел съемку происходящего.

