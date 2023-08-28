В Петербурге попытка поджечь пункт отбора контрактников стала покушением на теракт. Обвиняемый арестован

Ленинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения метавшему «коктейль Молотова» туда, где ждали готовых служить по контракту. Свой 31-й день рождения он будет отмечать за решёткой.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 28 августа суд удовлетворил ходатайство следствия и на два месяца отправил Ивана Семёнова под стражу.
Ему предъявлено обвинение в покушении на теракт группой лиц или по предварительному сговору. По версии следствия, Семёнов сговорился с неустановленными лицами и в пятом часу вечера 26-го числа поджег горючее в двух бутылках и бросил их в окно здания в Подъездном переулке, 4.
Там расположен пункт отбора на военную службу по контракту. Инструктор Алексей Кузнецов рассказал «Фонтанке», что в окно сначала прилетел кирпич, а потом бутылка. Пожара удалось избежать, нарушителя порядка скрутили сотрудники пункта отбора и передали полицейским.
В объединённой пресс-службе судов уточнили, что Семёнов свою вину не отрицает. Он объяснил, что в Подъездной переулок с горючим пришёл под влиянием. Рассказанное им повторяет истории тех, кого к военкоматам привели телефонные разговоры — сначала о кредитах, а потом якобы с сотрудниками ФСБ или службы безопасности банков.