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    В Петербурге попытка поджечь пункт отбора контрактников стала покушением на теракт. Обвиняемый арестован

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    Ленинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения метавшему «коктейль Молотова» туда, где ждали готовых служить по контракту. Свой 31-й день рождения он будет отмечать за решёткой.

    Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 28 августа суд удовлетворил ходатайство следствия и на два месяца отправил Ивана Семёнова под стражу.

    Ему предъявлено обвинение в покушении на теракт группой лиц или по предварительному сговору. По версии следствия, Семёнов сговорился с неустановленными лицами и в пятом часу вечера 26-го числа поджег горючее в двух бутылках и бросил их в окно здания в Подъездном переулке, 4.

    Там расположен пункт отбора на военную службу по контракту. Инструктор Алексей Кузнецов рассказал «Фонтанке», что в окно сначала прилетел кирпич, а потом бутылка. Пожара удалось избежать, нарушителя порядка скрутили сотрудники пункта отбора и передали полицейским.

    В объединённой пресс-службе судов уточнили, что Семёнов свою вину не отрицает. Он объяснил, что в Подъездной переулок с горючим пришёл под влиянием. Рассказанное им повторяет истории тех, кого к военкоматам привели телефонные разговоры — сначала о кредитах, а потом якобы с сотрудниками ФСБ или службы безопасности банков.

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