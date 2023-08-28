В Петербурге попытка поджечь пункт отбора контрактников стала покушением на теракт. Обвиняемый арестован

Ленинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения метавшему «коктейль Молотова» туда, где ждали готовых служить по контракту. Свой 31-й день рождения он будет отмечать за решёткой.



Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 28 августа суд удовлетворил ходатайство следствия и на два месяца отправил Ивана Семёнова под стражу.

Ему предъявлено обвинение в покушении на теракт группой лиц или по предварительному сговору. По версии следствия, Семёнов сговорился с неустановленными лицами и в пятом часу вечера 26-го числа поджег горючее в двух бутылках и бросил их в окно здания в Подъездном переулке, 4.