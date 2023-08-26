Бросил кирпич, а потом бутылку. Стали известны подробности нападения на пункт отбора на военную службу в Петербурге

Сотрудники пункта отбора контрактников на военную службу в Адмиралтейском районе Петербурга не дали сбежать несостоявшемуся поджигателю, атаковавшему здание 26 августа.



Задерживал нарушителя порядка до приезда полицейских в том числе инструктор пункта отбора Алексей Кузнецов. «Фонтанке» он рассказал, что в пятом часу вечера в Подъездном переулке разбили стекло кирпичом, а после забросили бутылку с зажигательной смесью.

Устроить пожар хулигану не удалось, весь ущерб — разбитое стекло. Скрыться ему не дали трое сотрудников пункта.