Бросил кирпич, а потом бутылку. Стали известны подробности нападения на пункт отбора на военную службу в Петербурге

Сотрудники пункта отбора контрактников на военную службу в Адмиралтейском районе Петербурга не дали сбежать несостоявшемуся поджигателю, атаковавшему здание 26 августа.
Задерживал нарушителя порядка до приезда полицейских в том числе инструктор пункта отбора Алексей Кузнецов. «Фонтанке» он рассказал, что в пятом часу вечера в Подъездном переулке разбили стекло кирпичом, а после забросили бутылку с зажигательной смесью.
Устроить пожар хулигану не удалось, весь ущерб — разбитое стекло. Скрыться ему не дали трое сотрудников пункта.
«Скрутили, передали соответствующим органам. Всё в порядке», — заверил Алексей.
Объяснять свои мотивы в полиции предстоит местному жителю, которому в сентябре исполняется 31 год.
За последний месяц в Петербурге и Ленобласти после попыток и поджогов военкоматов задержали пятерых. В основном они рассказывали о телефонных мошенниках, лишивших их денег, и последующих предложениях эти средства спасти, якобы оказывая содействие силовикам при задержании преступников.
Им вменяют умышленное уничтожение чужого имущества или покушение на него, по террористической статье арестован молодой иностранец.
В МВД предупреждали, что звонки с предложениями поджечь объекты военной, транспортной или банковской инфраструктуры преступники стали массово использовать в начале августа. Как полагают, следы ведут на Украину.