    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, с-в

    761мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd94.71eur102.26

    Бросил кирпич, а потом бутылку. Стали известны подробности нападения на пункт отбора на военную службу в Петербурге

    1955
    10 комментариев

    Сотрудники пункта отбора контрактников на военную службу в Адмиралтейском районе Петербурга не дали сбежать несостоявшемуся поджигателю, атаковавшему здание 26 августа.

    Задерживал нарушителя порядка до приезда полицейских в том числе инструктор пункта отбора Алексей Кузнецов. «Фонтанке» он рассказал, что в пятом часу вечера в Подъездном переулке разбили стекло кирпичом, а после забросили бутылку с зажигательной смесью.

    Устроить пожар хулигану не удалось, весь ущерб — разбитое стекло. Скрыться ему не дали трое сотрудников пункта.

    «Скрутили, передали соответствующим органам. Всё в порядке», — заверил Алексей.

    Объяснять свои мотивы в полиции предстоит местному жителю, которому в сентябре исполняется 31 год.

    За последний месяц в Петербурге и Ленобласти после попыток и поджогов военкоматов задержали пятерых. В основном они рассказывали о телефонных мошенниках, лишивших их денег, и последующих предложениях эти средства спасти, якобы оказывая содействие силовикам при задержании преступников.

    Им вменяют умышленное уничтожение чужого имущества или покушение на него, по террористической статье арестован молодой иностранец.

    В МВД предупреждали, что звонки с предложениями поджечь объекты военной, транспортной или банковской инфраструктуры преступники стали массово использовать в начале августа. Как полагают, следы ведут на Украину.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Нападение на пункт отбора на контракт
    ЛАЙК2
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close