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    В Петербурге собирались поджечь пункт отбора контрактников

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    Мужчина с горючим пришёл к пункту отбора на военную службу в Петербурге 26 августа. Драма разыгралась у Театра юных зрителей.

    Фото: читательница «Фонтанки»
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    О том, что у ТЮЗа задержали человека с опасными намерениями, «Фонтанке» сообщила читательница. По предварительным данным, мужчина облил горючим пункт отбора на военную службу по контракту в Подъездном переулке, 4, и попытался поджечь.

    Полицию вызвали в половине пятого часа вечера. Сбежать нарушителю порядка не дали. По информации «Фонтанки», в отдел увезли местного жителя, которому на следующей неделе исполняется 31 год.

    Фото: читательница «Фонтанки»

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    Поджог пункта отбора на контракт
    ЛАЙК9
    СМЕХ10
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