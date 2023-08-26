В Петербурге собирались поджечь пункт отбора контрактников

Мужчина с горючим пришёл к пункту отбора на военную службу в Петербурге 26 августа. Драма разыгралась у Театра юных зрителей.
О том, что у ТЮЗа задержали человека с опасными намерениями, «Фонтанке» сообщила читательница. По предварительным данным, мужчина облил горючим пункт отбора на военную службу по контракту в Подъездном переулке, 4, и попытался поджечь.
Полицию вызвали в половине пятого часа вечера. Сбежать нарушителю порядка не дали. По информации «Фонтанки», в отдел увезли местного жителя, которому на следующей неделе исполняется 31 год.