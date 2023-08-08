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    Как толкают на диверсии. МВД предупреждает о новой тактике мошенников с украинским следом

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    8 комментариев

    В МВД рассказали, как мошенники склоняют россиян к терактам и диверсиям. В ход идут не только предложения спастись от кредитов и помочь с поимкой аферистов, но и угрозы близким.

    Как сообщили в ведомстве 8 августа, звонки с предложением поджечь объекты военной, транспортной или банковской инфраструктуры стали массово использовать в течение последней недели.

    «Это косвенно свидетельствует о том, что практически все атакующие россиян телефонные мошенники находятся на Украине и выполняют одни и те же приказы. Большинство их жертв — люди пожилого возраста, которые в данном случае рассматриваются зарубежными преступниками как расходный материал для создания информационных поводов», — предупреждают в полиции.

    Как правило, на крючок ловят по давно известной, но по-прежнему работающей схеме: сообщают о подозрительных переводах со счетов, попытке навесить кредит или предлагают помочь с поимкой преступников.

    Заставив жертву перевести все сбережения на «безопасный счёт», влезть в долги или продать квартиру, в покое её не оставляют. Позже мошенники снова выходят на связь, на этот раз с предложением вернуть похищенные деньги, отомстить аферистам или вывести их на чистую воду.

    «Иногда просто угрожают неприятностями или даже убийством родных и близких. Но каков бы ни был предлог, все заканчивается одинаково: требованием совершить поджог», — сообщают в МВД и просят не медлить с обращением в полицию.

    В Петербурге на прошлой неделе произошло несколько подобных случаев. 1 августа дверь военкомата на Английском проспекте подожгла 66-летняя кассирша, которую телефонные аферисты обманули в мае.

    Похожую историю оперативники услышали от 53-летнего водителя, который жёг военный комиссариат на улице Чайковского днём ранее. Он был уверен, что помогает ФСБ.

    Ещё одну женщину с опасными бутылками тогда же задержали в военкомате в Сестрорецке. Во Всеволожске устроить поджог пытался 76-летний пенсионер, не так давно продавший квартиру в Петербурге. После случившегося мужчина покончил с собой.

    В МВД тактику мошенников называют новой. «Фонтанка» писала, что до поджогов жителей Петербурга телефонными разговорами доводили ещё осенью.

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    МошенничествоМВД
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    Комментарии 8

    Гость08 Авг 2023 в 14:04
    Почему не ловят организаторов телефонных мошенников, которые обирают наших граждан и, тем более, толкают их на преступления?
    Сколько миллиардов было потрачено на все эти законы Яровой и т. п. За что правоохранительные органы получают зарплату, в чьих интересах они работают?
    Мне час назад звонило какое-то чудо с оренбургского номера и представлялось, что оно якобы из полиции. Было душевно отправлено в родное ему место, разговор был окончен. После чего чудо, видимо, разбушевалось и на мой телефон поступило порядка двадцати звонков с разных номеров из самых разных регионов России. Благо можно нажать пару кнопок и запретить звонки с неизвестных номеров. Но почему с ними никто не борется? Ведь представляясь полицейскими, банкирами, разными силовиками, они подрывают авторитет государственных органов. Это разве не является чистым экстремизмом?
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