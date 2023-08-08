Как толкают на диверсии. МВД предупреждает о новой тактике мошенников с украинским следом

В МВД рассказали, как мошенники склоняют россиян к терактам и диверсиям. В ход идут не только предложения спастись от кредитов и помочь с поимкой аферистов, но и угрозы близким.



Как сообщили в ведомстве 8 августа, звонки с предложением поджечь объекты военной, транспортной или банковской инфраструктуры стали массово использовать в течение последней недели.



«Это косвенно свидетельствует о том, что практически все атакующие россиян телефонные мошенники находятся на Украине и выполняют одни и те же приказы. Большинство их жертв — люди пожилого возраста, которые в данном случае рассматриваются зарубежными преступниками как расходный материал для создания информационных поводов», — предупреждают в полиции.

