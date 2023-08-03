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    В Петербурге женщину отправили под домашний арест за поджог военкомата. Она решила, что «выкуривает» мошенников

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    Октябрьский райсуд Петербурга избрал меру пресечения для 66-летней кассирши, разжигавшей на пороге военкомата. Как минимум в ближайшие два месяца ей предстоит посидеть дома, хотя следствие настаивало на СИЗО.

    Как сообщили в Объединённой пресс-службе судов Петербурга, 3 августа Жумагул Курбанову отправили под домашний арест до 1 октября. На самой строгой мере пресечения для фигурантки дела об умышленном повреждении чужого имущества настаивало полицейское следствие, но суд отказал.

    Объединённая пресс-служба судов Петербурга

    Ущерб от её действий оценили примерно в 150 тысяч рублей. Обгорели дверь и крыльцо военного комиссариата на Английском проспекте. Поджог попал на видео. Судя по кадрам, манипуляции с горючим дались даме в платке легче, чем пенсионеру во Всеволожске, под ногами которого полыхала земля. Она успела не только уйти, но и как будто сделать несколько фотографий.

    Курбанову задержали через несколько часов. Она живёт в паре километров от военкомата, работает кассиром в супермаркете. Там же ещё в мае её застал звонок от человека, который отрекомендовался сотрудникам службы безопасности и запугал мошенниками и навязанным кредитом. Беседа обошлась недёшево.

    Как говорит, 1 августа позвонили снова. Будто бы тот же «сотрудник» ангажировал на операцию по задержанию мошенников. Они якобы должны были выскочить из горящего здания в руки полиции. После фото- и видеотчёта были обещаны списание долга и небольшая премия. Выбежал из военкомата разве что дежурный — тушить дверь, ему помогали прохожие.

    Похожую историю полицейские услышали от 53-летнего водителя, задержанного у военкомата на улице Чайковского. Он был уверен, что на связи с ним ФСБ.

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