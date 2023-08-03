В Петербурге женщину отправили под домашний арест за поджог военкомата. Она решила, что «выкуривает» мошенников

Октябрьский райсуд Петербурга избрал меру пресечения для 66-летней кассирши, разжигавшей на пороге военкомата. Как минимум в ближайшие два месяца ей предстоит посидеть дома, хотя следствие настаивало на СИЗО.

Как сообщили в Объединённой пресс-службе судов Петербурга, 3 августа Жумагул Курбанову отправили под домашний арест до 1 октября. На самой строгой мере пресечения для фигурантки дела об умышленном повреждении чужого имущества настаивало полицейское следствие, но суд отказал.

Объединённая пресс-служба судов Петербурга

Ущерб от её действий оценили примерно в 150 тысяч рублей. Обгорели дверь и крыльцо военного комиссариата на Английском проспекте. Поджог попал на видео. Судя по кадрам, манипуляции с горючим дались даме в платке легче, чем пенсионеру во Всеволожске, под ногами которого полыхала земля. Она успела не только уйти, но и как будто сделать несколько фотографий.

Курбанову задержали через несколько часов. Она живёт в паре километров от военкомата, работает кассиром в супермаркете. Там же ещё в мае её застал звонок от человека, который отрекомендовался сотрудникам службы безопасности и запугал мошенниками и навязанным кредитом. Беседа обошлась недёшево.