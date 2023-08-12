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    За покушение на теракт арестован иностранец, попавшийся на «горячем» у военкомата в Петербурге

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    Прогулка к военкомату на Большой Монетной в Петербурге с огнеопасным обернулась для молодого иностранца особо тяжкими последствиями. Следствие видит в нём несостоявшегося террориста.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 12 августа, в Петроградский райсуд Давронбека Юлдошева доставили в качестве подозреваемого в покушении на террористический акт группой лиц.

    «Фонтанка» рассказывала, что 24-летний гражданин Узбекистана объявился у военного комиссариата на Большой Монетной около половины одиннадцатого часа ночи 10 августа. Разжечь он не успел, но, по предварительным данным, сделал несколько фото. Манипуляции были замечены нарядом вневедомственной охраны.

    В рюкзаке у молодого человека нашлась бутылка с горючим, а в телефоне — горячая переписка с девушкой. Платное свидание с ней тормозил финансовый вопрос. Деньги якобы необходимо было вернуть у прижимистого сутенёра, и лучше всего с помощью поджога дома на Большой Монетной.

    Защита и сам подозреваемый просили меру помягче. Следствие требовало для иностранца, уже получившего протокол о нарушении миграционного законодательства, ареста — и убедило: суд постановил заключить Юлдошева под стражу до 9 октября.

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