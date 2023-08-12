За покушение на теракт арестован иностранец, попавшийся на «горячем» у военкомата в Петербурге

Прогулка к военкомату на Большой Монетной в Петербурге с огнеопасным обернулась для молодого иностранца особо тяжкими последствиями. Следствие видит в нём несостоявшегося террориста.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 12 августа, в Петроградский райсуд Давронбека Юлдошева доставили в качестве подозреваемого в покушении на террористический акт группой лиц.

«Фонтанка» рассказывала, что 24-летний гражданин Узбекистана объявился у военного комиссариата на Большой Монетной около половины одиннадцатого часа ночи 10 августа. Разжечь он не успел, но, по предварительным данным, сделал несколько фото. Манипуляции были замечены нарядом вневедомственной охраны.