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    Коварство и любовь. Петербургский военкомат под огнеопасное подставили мошенники лёгкого поведения

    1916
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    Стали известны подробности задержания иностранца у военного комиссариата в Петроградском районе Петербурга. Содержимое его телефона подсказывает, что мошенники активно ищут выход на более молодую аудиторию.

    По данным «Фонтанки», 11 августа 24-летний Давронбек коротает время в отделе полиции в ожидании переводчика. Тем не менее уже есть понимание, что могло заставить его слоняться у военкомата на Большой Монетной с бутылкой бензина.

    Телефон сохранил горячую переписку, в которой предлагалось спасение от одиночества, а не от навязанных кредитов. Иностранец заплатил и уже рассчитывал на встречу, когда его собеседница пожаловалась на жадность сутенёра. Требовать сатисфакции и обещанного свидания или возврата денег его отправили к военкомату.

    На Большой Монетной молодой человек успел сделать пару снимков, привлек внимание наряда вневедомственной охраны и запаниковал.

    По предварительным данным, в Россию он приехал в марте прошлого года, обосновался в Гатчинском районе Ленобласти. Протокол о нарушении миграционного законодательства он уже получил, теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    В МВД предупреждали, что в последнее время мошенники стали чаще толкать россиян на диверсии. До поджогов военкоматов раскручивают классическую схему, по которой сначала вынуждают переводить деньги — свои и взятые в кредит — на «безопасный» счет. В большинстве случаев жертвами становятся пожилые люди.

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