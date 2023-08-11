Коварство и любовь. Петербургский военкомат под огнеопасное подставили мошенники лёгкого поведения

Стали известны подробности задержания иностранца у военного комиссариата в Петроградском районе Петербурга. Содержимое его телефона подсказывает, что мошенники активно ищут выход на более молодую аудиторию.
По данным «Фонтанки», 11 августа 24-летний Давронбек коротает время в отделе полиции в ожидании переводчика. Тем не менее уже есть понимание, что могло заставить его слоняться у военкомата на Большой Монетной с бутылкой бензина.
Телефон сохранил горячую переписку, в которой предлагалось спасение от одиночества, а не от навязанных кредитов. Иностранец заплатил и уже рассчитывал на встречу, когда его собеседница пожаловалась на жадность сутенёра. Требовать сатисфакции и обещанного свидания или возврата денег его отправили к военкомату.
На Большой Монетной молодой человек успел сделать пару снимков, привлек внимание наряда вневедомственной охраны и запаниковал.
По предварительным данным, в Россию он приехал в марте прошлого года, обосновался в Гатчинском районе Ленобласти. Протокол о нарушении миграционного законодательства он уже получил, теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В МВД предупреждали, что в последнее время мошенники стали чаще толкать россиян на диверсии. До поджогов военкоматов раскручивают классическую схему, по которой сначала вынуждают переводить деньги — свои и взятые в кредит — на «безопасный» счет. В большинстве случаев жертвами становятся пожилые люди.