Коварство и любовь. Петербургский военкомат под огнеопасное подставили мошенники лёгкого поведения

Стали известны подробности задержания иностранца у военного комиссариата в Петроградском районе Петербурга. Содержимое его телефона подсказывает, что мошенники активно ищут выход на более молодую аудиторию.



По данным «Фонтанки», 11 августа 24-летний Давронбек коротает время в отделе полиции в ожидании переводчика. Тем не менее уже есть понимание, что могло заставить его слоняться у военкомата на Большой Монетной с бутылкой бензина.



Телефон сохранил горячую переписку, в которой предлагалось спасение от одиночества, а не от навязанных кредитов. Иностранец заплатил и уже рассчитывал на встречу, когда его собеседница пожаловалась на жадность сутенёра. Требовать сатисфакции и обещанного свидания или возврата денег его отправили к военкомату.

