Иностранца задержали в Петербурге у военкомата с бутылкой бензина в рюкзаке за 20 минут до полуночи

Наряд вневедомственной охраны обратил внимание на странного парня, который слонялся у военкомата Петроградского района. Его остановили. И не зря.



Проверить документы у молодого человека сотрудники Росгвардии решили накануне в 23:40 у дома 19 по Большой Монетной улице, стало известно «Фонтанке» 11 августа. Выяснилось, что парень — 24-летний гражданин Узбекистана, который приехал в Россию в марте этого года.



В рюкзаке у него нашли пластиковую бутылку с желтой жидкостью с запахом бензина. Что он делал у военкомата, мужчина объяснить не мог. Его доставили в отдел полиции, где оформили протокол о нарушении миграционного законодательства.

