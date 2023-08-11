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    Иностранца задержали в Петербурге у военкомата с бутылкой бензина в рюкзаке за 20 минут до полуночи

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    5 комментариев

    Наряд вневедомственной охраны обратил внимание на странного парня, который слонялся у военкомата Петроградского района. Его остановили. И не зря.

    Проверить документы у молодого человека сотрудники Росгвардии решили накануне в 23:40 у дома 19 по Большой Монетной улице, стало известно «Фонтанке» 11 августа. Выяснилось, что парень — 24-летний гражданин Узбекистана, который приехал в Россию в марте этого года.

    В рюкзаке у него нашли пластиковую бутылку с желтой жидкостью с запахом бензина. Что он делал у военкомата, мужчина объяснить не мог. Его доставили в отдел полиции, где оформили протокол о нарушении миграционного законодательства.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    В Петербурге и области на прошлой неделе произошли четыре случая поджогов или попыток поджога военкоматов. Один из них закончился трагически. 76-летнего жителя Всеволожского района Ленобласти, которого задержали 2 августа с бутылками зажигательной смеси возле военкомата, нашли мертвым в собственной квартире. По предварительным данным, он покончил с собой.

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    Комментарии 5

    Гость11 Авг 2023 в 10:43
    Да как он посмел?!
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