Российский суд признал террористическим «Грузинский национальный легион»*

Южный окружной военный суд признал террористическим «Грузинский национальный легион». Об этом 14 июня рассказало РИА Новости со ссылкой на ФСБ.



По данным ведомства, формирование было создано в 2014 году. Члены данной организации воюют на стороне Украины, а также причастны к организации терактов на территории России и пыткам военнослужащих ВС РФ.

Напомним, что в 2022 году Верховный суд РФ признал украинский националистический полк «Азов»* террористической организацией и запретил ее деятельность в России.

* Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.