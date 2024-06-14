Спреды растут. Разница в курсе доллара и евро на продажу и покупку выросла до 13 рублей

Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





После введения санкций США против Мосбиржи валютные спреды — разницы между ценой покупки и продажи — в банках выросли в среднем до 8–10 рублей, у отдельных игроков этот показатель доходит и до 13 рублей, подсчитала «Фонтанка» 14 июня.



На самом высоком уровне показатель закрепился в Россельхозбанке, где цена при покупке доллара составляет 86,3 рубля, а при продаже — 99,3. Итого валютный спред на 14 июня составляет 13 рублей. На втором месте Райффайзенбанк — 11,8 рубля. Цена на продажу доллара — 94,8 рубля, на покупку — 83 рубля. Правда, по такому курсу сделки ведутся в операционных кассах, в интернет-банке показатель куда более щадящий — разница составляет чуть меньше 5 рублей.

«Сбер», по данным на 12:47 14 июня, продает доллар по 95,3 рублей, а покупает за 87 рублей — спред составляет 8,3. Еще выше этот показатель в Т-Банке (бывший «Тинькофф»): цена при продаже — 93,8, при покупке — 84,7, разница — 9,1 рубля, и в Альфа-Банке: продают по 97, покупают по 86, итого — 11 рублей разница.

Среди других банков с высокой разницей между ценой покупки и продажи доллара — Росбанк (10,7 рубля), Локо-Банк (10 рублей), Банк ДОМ.РФ (10 рублей), «Интеза» (10 рублей), БКС Банк (9,9 рубля) и Русский Стандарт (9,6 рубля). В «Газпромбанке»— 8,5 рубля, зато в Банке Санкт-Петербург и ВТБ спреды по последним данным составили всего 5,8 и 4,25 рубля соответственно. Разница курсов по операциям с евро также возросла — в среднем на 9–13 рублей. В Райффайзенбанке разница между покупкой и продажей евро составляет целых 28,9 рублей, но, опять же, только в операционных кассах. В интернет-банке при сделках спред составит чуть меньше 5 рублей, в банкоматах — около 22. В Альфа-Банке валютный спред при покупке и продаже евро — 11 рублей, Т-Банке — 9,6 рубля, Россельхозбанке — 13 рублей, Сбербанке — 9,4 рубля.

Вчера, судя по данным платформы Ru.Myfin, спреды в отдельных банках доходили до 21–25 рублей. Такую высокую разницу по операциям с долларом наблюдали в МТС Банке, Банке Санкт-Петербург, Локо-Банке и Банке ДОМ.РФ.

11 июня, до введения санкций, банковские спреды в среднем составляли 2–6 рублей по операциям с долларом и 4–8 — с евро. Однако у отдельных игроков эта разница еще до ограничений на Мосбирже была выше 10 рублей. В их числе Т-Банк, Локо-Банк и МТС Банк.

Как уже рассказывал «Фонтанке» аналитик «БКС — Форекс» Анатолий Трифонов, на неделе эксперты ожидают укрепление курсов евро и доллара на фоне панического спроса на валюту. При этом вряд ли мы будем наблюдать серьезную активность по продаже валюты из-за высоких банковских спредов, однако население может закупить валюту, несмотря на завышенные курсы в банках.

По мнению Анатолия Трифонова, сейчас крайне неподходящее время для валютных операций — разумнее дать рынку «устаканиться». «С точки зрения инвестиционных операций, евро и доллар, скорее всего, станут крайне непривлекательными валютами на долгое время из-за повышенных спредов — из-за фрагментации и более низкой прозрачности валютного рынка банковские спреды останутся повышенными», — подчеркнул он. В среду, 12 июня, США ввели санкции против Московской биржи, в связи с чем она заявила о прекращении торгов долларами США и евро. На следующий день к ограничениям присоединилась Великобритания.