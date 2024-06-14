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    В Гатчине жених позвонил в полицию и сказал, что убил невесту. Женщина умирала всю ночь

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    Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, возбуждено в Гатчинском районе Ленобласти. Трагедия произошла в райцентре, на улице Хохлова. Подробности стали известны «Фонтанке» 14 июня.

    Накануне вечером в полицию позвонил 35-летний местный житель и заявил, что убил человека. На место сразу же выехали ближайшие наряды. В квартире на улице Хохлова они увидели окровавленную 43-летнюю женщину, которая повисла на краю ванны. Дама была мертва.

    Звонивший мужчина был опрошен. Он рассказал, что они с покойной собирались расписаться, но ругались последние два дня на почве ревности. Выпив, жених избил свою возлюбленную и бросил ее лежать в коридоре, а сам ушел спать. Утром он услышал, как невеста хрипит. Он потащил ее в ванную, чтобы смыть кровь и привести в чувство, но женщина уже перестала дышать. Тогда мужчина позвонил в дежурную часть.

    На данный момент фигурант процессуально задержан и помещен в изолятор.

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